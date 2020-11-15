萊牛風波蘇貞昌道歉 宅神酸：兒子店被洗版 找爸道歉？

行政院發言人丁怡銘稱「北市牛肉麵節冠軍店家用萊牛」失言風波延燒。宅神朱學恒在臉書大酸蘇貞昌，「兒子參加牛肉麵比賽得冠軍，兒子的店被洗版，兒子忿忿不平，結果你(蘇)去找他爸道歉？」朱學恒狠酸蘇貞昌，「是眼睛花了？還是瞄不準?」

朱學恒還說，蘇貞昌說，「好啦好啦，道歉店家都接受了，大家不要再說了，你(蘇)有問過兒子的意見嗎?」

行政院長蘇貞昌前天帶著丁怡銘親赴「皇家傳承牛肉麵」重慶店賠罪，重慶店的老闆、也就是得牛肉麵節冠軍得主的父親還一度要請客，直讓蘇貞昌忙喊「母湯！」

宅神朱學恒則在臉書大酸蘇貞昌，「兒子參加牛肉麵比賽得冠軍，結果你(蘇)去找他爸道歉？」朱學恒狠酸，「是眼睛花了？還是瞄不準?」

甚至宅神的臉書貼文，也吸引許多網友留言，有網友酸「下次誣賴他女兒，找他道歉就可以了的概念！」「果然顏色對了就可以原諒」，還有網友說「越來越覺得....柯p是先知『台北市有完善的失智照顧！』」

丁怡銘的萊牛失言，引發軒然大波，丁怡銘當天晚間就到皇家傳承牛肉麵重慶店慰問店家，當時新北市議員葉元之也批評丁怡銘，怎麼不去得牛肉麵節冠軍老闆的新海店道歉？是為躲老闆、閃媒體，痛批丁「大街打人、小巷道歉」。