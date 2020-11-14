莊人祥暗批東洋愛講 東洋反擊「沒與政府簽保密協定」

台灣東洋拿下輝瑞／BNT疫苗有條件授權，卻未能在期限內與政府達到共識而破局，東洋也引來炒股的質疑，東洋董事長林全日前親上火線回應質疑，但破局原因卻未也能說得明白。

外傳政治因素仍是最主要考量，指揮中心發言人莊人祥日前回應「一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已」，此句話再次引來東洋不滿，今晚發表聲明強調「台灣東洋與政府並未簽有保密協定」。

東洋代理破局案，日漸演變成指揮中心與東洋之爭，林全前天親上火線，回應各界質疑，更批評破局之後，政府竟大吃東洋豆腐，莊人祥事後接受媒體訪問，對於東洋的說明，則強調當初所言都是依照他所知的事實。

其中，被問及最終的破局是否與中資有關，莊人祥回應，指揮中心當然是希望能有直接授權，看到後來東洋才說，需要中國復星的三方授權，他還表示，指揮中心一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。

東洋今晚針對莊人祥日前的說法「指揮中心一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。」特別發表三點聲明，聲明如下：