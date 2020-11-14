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莊人祥暗批東洋愛講 東洋反擊「沒與政府簽保密協定」

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莊人祥暗批東洋愛講 東洋反擊「沒與政府簽保密協定」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣東洋代理疫苗破局，引發炒股聯想，董事長林全日前親上火線說明，今天再度發聲明強調：「台灣東洋與政府並未簽有保密協定」。本報資料照片
台灣東洋代理疫苗破局，引發炒股聯想，董事長林全日前親上火線說明，今天再度發聲明強調：「台灣東洋與政府並未簽有保密協定」。本報資料照片

台灣東洋拿下輝瑞／BNT疫苗有條件授權，卻未能在期限內與政府達到共識而破局，東洋也引來炒股的質疑，東洋董事長林全日前親上火線回應質疑，但破局原因卻未也能說得明白。

外傳政治因素仍是最主要考量，指揮中心發言人莊人祥日前回應「一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已」，此句話再次引來東洋不滿，今晚發表聲明強調「台灣東洋與政府並未簽有保密協定」。

東洋代理破局案，日漸演變成指揮中心與東洋之爭，林全前天親上火線，回應各界質疑，更批評破局之後，政府竟大吃東洋豆腐，莊人祥事後接受媒體訪問，對於東洋的說明，則強調當初所言都是依照他所知的事實。

其中，被問及最終的破局是否與中資有關，莊人祥回應，指揮中心當然是希望能有直接授權，看到後來東洋才說，需要中國復星的三方授權，他還表示，指揮中心一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。

東洋今晚針對莊人祥日前的說法「指揮中心一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。」特別發表三點聲明，聲明如下：

ㄧ、台灣東洋在今年九月上旬與衛福部接洽並確認可否進行BNT疫苗引進事宜，在取得衛福部初步同意之後，隨即開始與衛福部相關單位就冷鏈物流、倉儲、採購數量、交貨時程、是否開放自費等問題交換意見。

然而嗣後，衛福部提出，要確認台灣東洋確實代表BNT，必須提供授權書才能繼續商談。為利後續洽談程序順利進行，台灣東洋旋即與BNT溝通，希望能先開具授權書並承諾對台灣一定的供貨數量，以備我國政府評估。此主張獲BNT同意之後，台灣東洋隨即取得「有條件授權」，在授權期間代表BNT與政府進行洽商。在取得「有條件授權」前，台灣東洋並無對外公開說明之必要。

二、由於台灣東洋係上櫃公司，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條第十款規定「重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫、互不競爭承諾或重要契約之簽訂、變更、終止或解除、改變業務計劃之重要內容，完成新產品開發或試驗之產品已開發成功且正式進入量產階段，或新產品、新技術之開發進度有重大進展，對公司財務或業務有重大影響者」皆需發布重訊。

因此，台灣東洋在取得「有條件授權」之後即依照相關法令及程序發布重訊，對外公開說明，並於其他應敘明事項說明本案的不確定性。

三、台灣東洋與政府並未簽有保密協定，但與BNT確實簽有保密協定，並依約定未曾揭露相關商業內容及模式。

疫苗 衛福部 莊人祥

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