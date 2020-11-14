東洋不會內線交易歡迎來查 羅智強：檢調敢查嗎？

台灣東洋上月拿下德國BioNTech新冠肺炎疫苗有條件授權，但期限內政府無法與ＢＮＴ達成共識，疫苗進口破局；外界甚至質疑藉由疫苗利多炒股。行政院前院長、東洋董事長林全前天親上火線回應外界質疑是扭曲事實、移轉焦點，他說「我絕對不會內線交易，歡迎來查」。對此，台北市議員羅智強今在臉書指出，檢調敢查？

羅智強表示，因為代理疫苗破局，林全背著「內線交易」罵名，終於忍不住了，站上火線公開表示，「代理疫苗宣布破局當天，交易量比平常大，的確有內線交易可能」，但認為這個人是台灣東洋以外的「外部人」，要求檢調趕快偵辦。

羅智強指出，大家來當偵探推理一下，東洋和政府談判，有那些人能預測談判會破裂，然後預先賣股票內線交易呢？顯然有這種內線情報的，不外乎東洋內部人跟政府內部人。

羅智強說，此波涉及內線交易者，賺得可真不少。東洋原本日交易量是不到千張，但是衛福部背書東洋代理疫苗的新聞出來後，10月15日交易量是3萬張(收盤價84.3元)；東洋11月3日的盤後宣布代理破局，11月2日的交易量是1萬零700張(82.2元)，11月3日5706張(收盤價79.8元)。

代理疫苗破局的新聞出來後，隔天11月4日是無量跌停，再隔一天11月5日的收盤價71.4元，可以視為「沒有疫苗代理權」的東洋股票真實價格。加總起來，在之前出脫東洋股票的「這些」內線交易仁兄，就大賺了5億5千萬元以，有這麼多本錢的人，也不可能層級太低吧？

羅智強表示，這也就是說，被坑殺的可憐散戶，共賠5億5千萬以上。這些人是相信政府的政策，拿自己的辛苦錢去買東洋股票，卻反而被坑殺。