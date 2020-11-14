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綠委修法逼改黨徽 江啟臣：民進黨怕面對中華民國歷史

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者余采瀅／攝影
國民黨主席江啟臣。記者余采瀅／攝影

民進黨立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨。國民黨主席江啟臣下午在臉書批評，民進黨過去說中華民國應改國徽，現在又說國民黨應改黨徽，這些矛盾都是因民進黨害怕面對中華民國是由國民黨創建的歷史。

江啟臣表示，2020面對疫情與經濟的嚴峻挑戰，民進黨政府還要開放萊豬進口，民生議題處理不好，卻整天只想著處理政治對手，搞人民最怨恨的政治惡鬥；奉勸民進黨不要再被意識型態綁架，多花點心思執政，做好執政黨的角色吧。

江啟臣指出，作為一個國民黨人最榮耀的就是建立了亞洲第一個民主共和國的中華民國，國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來，民進黨不應倒因為果；蔡總統認定中華民國僅70年，就是不想完整面對中華民國歷史的原貌。

江啟臣說，從革命到建國、從專制到民主，國民黨黨徽創用至今沒有改變，青天白日代表自由與平等，十二道光芒更是代表十二時辰、十二個月，時刻精進奮鬥，與十二地支深厚的中華文化底蘊。

國民黨 民進黨

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