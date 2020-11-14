林全遭酸沒反中基因 苦挺時中 陳時中：買賣不成情義在

國民黨前立委蔡正元今在網路貼文譏諷，台灣東洋董事長林全曾貴為閣揆，現在下海經商，只怪林全沒有反中的基因，異想天開要引進大陸代理的疫苗來台，終於栽在指揮中心指揮官陳時中手上，林全心裡苦，再苦也要挺時中。對此，陳時中緩頰回應，買賣不成情義在。

台灣東洋上月拿下德國BioNTech新冠疫苗有條件授權，但期限內政府無法與業者達成共識破局，林全與指揮中心關係陷入僵局，蔡正元網上大酸陳時中與林全兩人。但陳時中認為，沒有關係陷入僵局這種事，大家進行談判，即使談不成，雙方也只是選擇有利的路來走。

蔡正元提到，陳時中隻手擋住BNT疫苗來台，只因那是經過大陸代理，其實明眼人都知道，大陸代理的意思就是大陸出錢，輝瑞和BNT共同開發疫苗，開發費用是天文數字，都是用代理權籌錢開發的，台灣敲鑼打鼓的疫苗，連個影子都沒有，除了表面理由外，沒錢沒技術才是主因。