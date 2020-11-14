金管會查東洋 陳時中：調查也可以是還他們清白

台灣東洋宣布代理輝瑞／ＢＮＴ疫苗後，三天後卻破局，被外界質疑涉嫌內線交易，金管會也啟動調查；衛福部長陳時中今出席活動時，被問及東洋正在接受調查中，是否影響後續與東洋談代理的機會？他強調，調查不一定等於有問題，調查也可能是還東洋清白，各界臆測反而是重傷，未來合作一定都會公開透明。

各界都期待新冠肺炎疫苗問世，先前提及，台灣採購到新冠肺炎疫苗後，部分將納入自費市場，陳時中表示，新冠肺炎疫苗的使用到底是公費還是自費，站在防疫需求上，一定是以公費為主，只是若有個別的需求，可以採取自費。

他舉例，台灣在防疫作為上，給予施打公費疫苗的對象，一定有先後順序，有些民眾可能不在優先施打範圍，屆時國際因應疫苗問世，要求入境時需要有施打疫苗證明，國人又恰好需要出國，這時候就能有自費疫苗的選擇。

不過，目前自費疫苗的價格將會落在哪個區間，陳時中表示，目前各家廠牌的疫苗價格都有很大的差異，目前也難以確定後續的價格為何。

而各界關注的輝瑞／ＢＮＴ疫苗，外傳有兩家廠商正在洽談，陳時中表示，以他目前得知資訊，這二家藥廠應該沒有直接洽談，但政府仍透過ＣＯＶＡＸ持續再談購買輝瑞／ＢＮＴ疫苗。

至於東洋的下一步政府是否還有機會與他們洽談代理？陳時中表示，任何的商業行為都很歡迎，不過東洋接受金管會的調查，不代表他們一定有問題，調查也可能是還他們清白，各界的臆測反而是重傷，未來只要是商業行為要合作的，政府與藥廠雙方都可以「公開透明」來做。