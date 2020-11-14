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王定宇：11月20日台美會簽署重要文件 建立雙邊框架

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
立委王定宇今天參加台灣南社、台灣教授協會舉辦的「美國大選後之台美中未來關係展望座談會」時表示，本月20日的「台美經濟繁榮夥伴對話」，一定會簽一份重要文件。記者楊濡嘉／攝影
立委王定宇今天參加台灣南社、台灣教授協會舉辦的「美國大選後之台美中未來關係展望座談會」時表示，本月20日的「台美經濟繁榮夥伴對話」，一定會簽一份重要文件。記者楊濡嘉／攝影

立委王定宇今天參加台灣南社、台灣教授協會舉辦的「美國大選後之台美中未來關係展望座談會」時表示，不管川普政府或拜登政府，美中台的架構不會改變；本月20日經濟部次長陳正祺率團到美國華府與次卿克拉克進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，會簽重要文件，台美在共同發展經濟的互動上用雙邊合約建立，不管接下來美台政局怎麼變化，這個框架一定不會變。

王定宇說，11月20日也許美國大選還沒有完全落幕，但11月20日陳正祺就要飛到華府，與美國次卿克拉克進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，這次叫EPP經濟繁榮夥伴，是一個重整的供應鏈，供應鏈把世界工廠在後疫情時代組合起來。

王表示，11月20日經濟部長王美花和政務委員鄧振中要和美國視訊，既然可以視訊，為何還要派一組人過去開實體會議？「有東西要親簽嘛！一定會簽署一份重要的文件。」

他說，美國對台關係的基礎是法律，川普政府或拜登政府架構都不會改變；美國和台灣、美國跟中國間的關係，不是因果或連動，互為獨立命題，這是美國在處理外交和國防長期以來的原則；美國要賣多少武器給台灣，台灣和美國商量，美國和台灣之間的互動，兩國來處理，不以北京的意見為前提；同樣的，美國與中國在談判時，不能以台灣的前途和軍售作為議題之一，這些都是基本規則，建立在法律的約束上。

他說，在外交政策上，我們要特別注意川普和拜登的不同，川普是比較注重美國和日本、 美國和台灣這種兩兩之間的關係，拜登過去走的是多邊，這種運作在國際會有差異，我們要觀察。台灣並沒有任何理由讓中國躁進，中國國家主席習近平在五中全之後也緩和下來。

今天也參加座談的成大教授許忠信說，任何政治人物都不可信，任何政黨都不可靠，台灣要靠自己的民主制度、處理好經濟，讓民眾買得起房子，厚植實力才重要。

拜登 川普

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