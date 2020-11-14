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要國民黨改黨徽 陳明文出招提案修政黨法
民進黨立委陳明文、王美惠提案修改政黨法，明定政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，被外界解讀為逼國民黨改黨徽。陳明文表示，沒有要搶國民黨的黨徽，修法目的是不希望民主化後的台灣存在這種黨國不分的畸形現象。
陳明文說，藍營批評修法是「不只搶黨產，還要搶黨徽」，但根本沒有人要搶國民黨的黨徽，台灣的民主政治成熟，已非昔日的一黨獨大，目前台灣合法登記有案的政黨已超過120個，不合時宜的政黨法，本來就應該隨時空背景的不同進行修正。
陳明文表示，黨徽與國徽原本就不該造成混淆，這項修正案通過後適用所有政黨，呼籲國民黨凡事應該以國家為重，國徽就是代表國家識別，這項修正案原意就是保護國家識別，不要淪為特定政黨的政黨標章。
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