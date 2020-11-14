新冠疫情沒有國家能置身事外 陳時中拿同句話批WHA

新冠肺炎疫情持續近一年，我國確診案例今破600例，相較於他國一天確診案例就多達1000例，防疫成績卓越，台灣今年挾帶高聲量，可望參與世界衛生大會（ＷＨＡ），但中國仍不斷阻撓；衛福部長陳時中今出席活動時提及世界衛生組織（ＷＨＯ）強調，面對疫情沒有一個國家可以置身事外，他也拿同一句話呼籲世衛，健康與病毒一樣，不能遺漏任何一個地方「健康無國界、病毒也無國界」。

秋冬讓疫情於全球升溫，台灣境外移入案例二周內累計45例，累計確診案例也在今天破600例，陳時中表示，國外疫情嚴峻，台灣一定要「審慎以對」，目前台灣的疫情仍算是好的，社區算是安全，他提及今天上午看新聞，有新聞提到新冠肺炎疫情之下，美國30人中就有1人是確診案例，起初以為是新聞寫錯，結果一算「還真的」，想一想這真的是一個很可怕的數字。

陳時中表示，面對疫情，世界衛生組織曾說過「沒有一個人或是一個國家可以置身事外」，疫苗的配置不能遺漏任何一個地方，他說，同樣的這一句話也要呼籲ＷＨＡ以及ＷＨＯ，全球人民的健康也同樣不能遺漏任何一個地方，健康無國界、病毒無國界。