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陸進口食品外包裝有新冠病毒 我擬宣導業者外包裝消毒

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
圖為新疆烏魯木齊市疾控中心工作人員對當地一家海鮮市場進行環境採樣。新華社
圖為新疆烏魯木齊市疾控中心工作人員對當地一家海鮮市場進行環境採樣。新華社

近期中國部分地區從進口冷鏈食品或食品外包裝檢出新冠病毒陽性反應，中國已暫停全球20國、99家發生員工染疫企業進口貨品。我指揮中心發言人莊人祥表示，衛福部食藥署將向業者宣導，進口冷鏈食品外包裝皆須用酒精或次氯酸水消毒，民眾接觸外包裝後應注意手部衛生。

美國、歐盟及日韓共識為實施食品安全管理系統，注重個人衛生，即可將接觸感染風險降到最低。食藥署署長吳秀梅表示，自三、四月起，進口冷凍食品外包裝有新冠肺炎病毒陸續從中國大陸傳出，「其實也只有他們有這樣的狀況」但仍需嚴正以待，研擬向業者宣導相關消毒措施。

指揮中心也會委請食藥署製作懶人包，和業者進行相關座談，但吳秀梅強調，多數文獻都指出，新冠肺炎病毒不是食媒性傳染病，因此，外包裝消毒以宣導為主，直到掌握到非做不可的關鍵證據前，都尚未走到需強制性階段；將同步研議於海關抽驗風險地區進口的冷凍食品外包裝。

針對接觸到附著新冠肺炎病毒物體，可能造成接觸感染風險一事，莊人祥說，目前已實驗室環境評估，確實有風險，但無法進一步證實在一班環境中也可能感染，若民眾仍不放心，莊人祥建議，民眾購買進口冷凍食品，可清洗外包裝後，再清潔雙手拆封，就能有效降低感染風險。

新冠肺炎 莊人祥 食藥署

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