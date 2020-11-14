聽新聞
test
0:00 / 0:00
RCEP預計明天簽署 外交部：由陸主導我推動加入有困難
「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預計明天完成簽署，外交部今天表示，RCEP由中國主導，我國推動加入有實際困難，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標，政府相關單位正積極爭取。
外交部表示，CPTPP是我國政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標，政府相關單位正積極爭取，在尚未正式開放新成員加入前，將爭取非正式諮商機會，為加入做準備。
外交部表示，我國政府將持續推動加入CPTPP，爭取拓展與新南向夥伴國家及美國與日本等理念相近國家的經貿合作機會，包括善用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」以及提升「新南向政策」與美國「印太戰略」等區域戰略的對接及協作，並將持續關注RCEP未來發展，透過產業轉型及提高產品附加價值，積極協助我國產業因應區域經濟整合的情勢發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言