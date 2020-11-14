快訊

新冠疫苗破局 許淑華：政府話講太快導致有錢買不到

台大5天3事故 墜樓男大生今早清醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院邀專案報告不准假 丁怡銘：從體制上考量是否適合

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

行政院發言人丁怡銘近日陷入牛肉麵與小編風波，立院內政委員會召委、國民黨立委鄭天財下周一排定「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，要求丁怡銘出席且不准請假。丁怡銘受訪時表示，過往沒有相關慣例，這兩天行程結束後，會再從體制上考量是否適合列席。

周一若出席委員會恐延長近日風波的戰場。丁怡銘今先表示，對於立院委員會以專案報告邀請列席，會參酌過去慣例，審慎思考；但據了解，過往並無發言人類似議題專案報告的先例，仍在與黨團討論如何處理。

丁怡銘才說思考中，鄭天財卻指出，丁怡銘昨早已經回函請假，鄭天財更直接說，絕對不會准假。

周一出席與否演變成羅生門，丁怡銘解釋，政院向來尊重立院職權，立院來函比較趕，政院因為尊重體制，考量沒有秘書長、發言人等幕僚人員列席立法院專案報告前例，而當天早排有其他防疫與食安相關會議，所以秘書長與發言人在周五下班前才會先去函請假，說明由副秘書長出席，但這兩天行程結束後，會再從體制上考量是否適合列席。

據了解，過往發言人至多在審查預算時出席立法院委員會，這次鄭天財點名要丁怡銘為了專案報告出席委員會，前無慣例可循；政院人士表示，幕僚人員出席專案報告，若是開了先例將後患無窮，但召委立場堅定，會看看用什麼形式來應處專案報告。

丁怡銘 行政院 立法院

延伸閱讀

為牛肉麵、小編風波赴立院報告？丁怡銘：審慎思考

蘇貞昌帶丁怡銘道歉 江啟臣：吃幾碗牛肉麵就要打發？

丁怡銘牛肉麵美牛風波 陪蘇貞昌到嘉縣保持距離低調

蘇貞昌帶丁怡銘道歉有誠意？ 侯友宜：當事人最清楚

相關新聞

新冠疫情沒有國家能置身事外 陳時中拿同句話批WHA

新冠肺炎疫情持續近一年，我國確診案例今破600例，相較於他國一天確診案例就多達1000例，防疫成績卓越，台灣今年挾帶高聲...

陸進口食品外包裝有新冠病毒 我擬宣導業者外包裝消毒

近期中國部分地區從進口冷鏈食品或食品外包裝檢出新冠病毒陽性反應，中國已暫停全球20國、99家發生員工染疫企業進口貨品。我...

美國務卿指台灣不是中國一部分 賴清德：這是事實

美國國務卿龐培歐接受專訪，對美國對台灣政策表示，「台灣不是中國的一部分」；對此副總統賴清德今天說，「這是事實，台灣本來就...

RCEP預計明天簽署 外交部：由陸主導我推動加入有困難

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預計明天完成簽署，外交部今天表示，RCEP由中國主導，我國推動加入有實際困難，「跨太...

立院邀專案報告不准假 丁怡銘：從體制上考量是否適合

行政院發言人丁怡銘近日陷入牛肉麵與小編風波，立院內政委員會召委、國民黨立委鄭天財下周一排定「行政院運用國家資源製作文宣攻...

2024不參選總統？侯友宜：新北進步是我想要完成的夢

新北市長侯友宜是否參選2024總統大選備受關注，有媒體人認為侯友宜不參選，高雄前市長韓國瑜可能再捲土重來，侯今再度被追問...

沈富雄：丁怡銘不是第一次失言 上次是說蘇揆跟唐鳳在調情

行政院發言人丁怡銘烏龍點名「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，風波延燒。行政院長蘇貞昌昨天帶著丁怡銘登門，多次向店家、民眾、...

綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

民進黨立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨。國民黨上午發新聞稿譴責民進黨濫權，批評民進黨「不只搶黨產...

15國明簽RCEP 藍委：蔡英文政府想好對策了嗎？

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預計將於明天完成簽署，國民黨立委鄭麗文表示，台灣並非參與國，面對貿易區域化和亞洲國家...

行政院割愛讓出高遵 新傳處由副處長邱兆平先代理

總統府昨宣布，府內公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，並將兼任總統府發言人工作。政院官員表示，高遵歷練完整且具...

馬英九路線是勝選方程式？馬英九：我沒什麼特殊的厲害

前總統馬英九卸任後頻被綠營點名批判，還因此自嘲是民進黨政府「馬維拉」（救援投手）。但近日國民黨內有挺九二共識人士認為，馬...

外交部：WHA復會落幕 國際挺台聲量再創高峰

外交部今天表示，因為新冠肺炎疫情肆虐，國際社會更能認同我國爭取加入全球防疫合作機制的必要性，我國爭取參加世界衛生大會（W...

熱門新聞

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

致歉吃牛肉麵老闆欲請客 蘇貞昌掏千元鈔：母湯！

蔡政府開放萊豬 孫大千點名蔡英文7豬隊友

新冠確診者返家時曾搭高鐵 高鐵回應了

牛肉麵爭議替丁怡銘打幾分？柯文哲稱「因為自爆」：給120分

影／政院丁怡銘「牛肉麵事件」 綠委：真的很天才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。