立院邀專案報告不准假 丁怡銘：從體制上考量是否適合

行政院發言人丁怡銘近日陷入牛肉麵與小編風波，立院內政委員會召委、國民黨立委鄭天財下周一排定「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，要求丁怡銘出席且不准請假。丁怡銘受訪時表示，過往沒有相關慣例，這兩天行程結束後，會再從體制上考量是否適合列席。

周一若出席委員會恐延長近日風波的戰場。丁怡銘今先表示，對於立院委員會以專案報告邀請列席，會參酌過去慣例，審慎思考；但據了解，過往並無發言人類似議題專案報告的先例，仍在與黨團討論如何處理。

丁怡銘才說思考中，鄭天財卻指出，丁怡銘昨早已經回函請假，鄭天財更直接說，絕對不會准假。

周一出席與否演變成羅生門，丁怡銘解釋，政院向來尊重立院職權，立院來函比較趕，政院因為尊重體制，考量沒有秘書長、發言人等幕僚人員列席立法院專案報告前例，而當天早排有其他防疫與食安相關會議，所以秘書長與發言人在周五下班前才會先去函請假，說明由副秘書長出席，但這兩天行程結束後，會再從體制上考量是否適合列席。

據了解，過往發言人至多在審查預算時出席立法院委員會，這次鄭天財點名要丁怡銘為了專案報告出席委員會，前無慣例可循；政院人士表示，幕僚人員出席專案報告，若是開了先例將後患無窮，但召委立場堅定，會看看用什麼形式來應處專案報告。