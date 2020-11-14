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2024不參選總統？侯友宜：新北進步是我想要完成的夢

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今表示，看到新北不斷建設，各方面有長足的進步，才是他最重要、想要完成的夢。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（中）今表示，看到新北不斷建設，各方面有長足的進步，才是他最重要、想要完成的夢。記者王敏旭／攝影

新北市長侯友宜是否參選2024總統大選備受關注，有媒體人認為侯友宜不參選，高雄前市長韓國瑜可能再捲土重來，侯今再度被追問時表示，看到新北不斷建設，各方面有長足的進步，才是他最重要、想要完成的夢。

今年7月侯友宜接受專訪被問到下一步時表示「誰說我一定要連任」，引來外界遐想，認為侯有意參選2024年的總統，不過侯友宜都回答，明天和意外不知道哪個先來，只有努力活在當下，盡好應盡責任才是該做的事，2022、2024都還太遠。

近期又有媒體人認為侯友宜不參選總統，韓國瑜可能捲土重來，侯友宜說，他沒這麼厲害，他是新北市長，現在全力把新北市政做好，這是他現在最重要的一件事。

侯友宜說，看到新北市不斷建設，社會的各方面有長足的進步，這才是他最重要、想要完成的夢，所以他努力的做好應盡的本分。

侯友宜 韓國瑜

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