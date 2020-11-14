沈富雄：丁怡銘不是第一次失言 上次是說蘇揆跟唐鳳在調情

行政院發言人丁怡銘烏龍點名「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，風波延燒。行政院長蘇貞昌昨天帶著丁怡銘登門，多次向店家、民眾、牛肉麵業者表達歉意。在野黨點名丁怡銘下台，連執政黨立委也不滿，蘇貞昌說，年輕人難免犯錯，「知過能改、善莫大焉」，要深切檢討，不准再有下次。沈富雄指出，這不是丁怡銘第一次犯錯，他上一次犯錯，是指蘇貞昌跟唐鳳的對話在調情。

前民進黨立委沈富雄昨晚在政論節目「少康戰情室」中表示，丁發言人沒有意思要害這些牛肉麵店，他個性就是這個樣子，行政院發言人是不同的人來當，就有不同的表現，發言人之間的不一樣，比那個內閣特性的不一樣，還要來得重。

沈富雄表示，丁怡銘顯然是蘇貞昌的愛將，所以蘇現在沒有重話，而且說知過能改，但是這非常違背蘇院長的個性，蘇私底下一定痛罵他一場。他認為，丁怡銘就是輕挑，做為一個發言人，學問也要好、底氣要穩，還有不該講話的時候，就少講話。

沈富雄指出，這不是丁怡銘第一次犯錯，他上一次犯錯，是指蘇貞昌跟唐鳳的對話在調情，你能夠講長官在調情嗎？這個很奇怪，講話不知節制。（行政院長蘇貞昌6月在振興券記者會對著政務委員唐鳳說，「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑「甩鍋」；行政院發言人丁怡銘卻解釋「蘇揆跟唐鳳是在調情」。）

沈富雄表示，丁怡銘這一次的講話，並不是為了針對冠軍牛肉麵店，他就是要把前總統馬英九給拉下來。所以他現在就用馬英九的萊牛，來合理化他的萊豬，若連冠軍牛肉麵店都用萊牛，那萊豬就好像相對不重要。這套邏輯在發言人的腦中若這樣形成，會是很脆弱的一個戰鬥方式。