綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

民進黨立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨。國民黨上午發新聞稿譴責民進黨濫權，批評民進黨「不只搶黨產，還要搶黨徽」，動用國家力量鬥爭在野黨不遺餘力，人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。

國民黨表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯順序，國民黨創建中華民國是一項歷史事實，黨徽的設計更象徵對當時革命先烈的尊敬與緬懷，而國徽的設計更是依循國民黨黨徽而來，民進黨不應倒因為果。

國民黨批評，民進黨立委要修法禁止國民黨使用黨徽，是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，缺乏民主素養；全面執政的民進黨為何只敢拿在野黨開刀，而不直接提案修改國徽？管不好國家內政，只能掀意識形態戰場。