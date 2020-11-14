聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計
民進黨立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨。國民黨上午發新聞稿譴責民進黨濫權，批評民進黨「不只搶黨產，還要搶黨徽」，動用國家力量鬥爭在野黨不遺餘力，人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。
國民黨表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯順序，國民黨創建中華民國是一項歷史事實，黨徽的設計更象徵對當時革命先烈的尊敬與緬懷，而國徽的設計更是依循國民黨黨徽而來，民進黨不應倒因為果。
國民黨批評，民進黨立委要修法禁止國民黨使用黨徽，是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，缺乏民主素養；全面執政的民進黨為何只敢拿在野黨開刀，而不直接提案修改國徽？管不好國家內政，只能掀意識形態戰場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言