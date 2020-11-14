15國明簽RCEP 藍委：蔡英文政府想好對策了嗎？

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預計將於明天完成簽署，國民黨立委鄭麗文表示，台灣並非參與國，面對貿易區域化和亞洲國家產品同質性高的競爭關係，關稅較高的農產品、機械、石化產品、紡織原料等產品，恐喪失競爭力，RCEP即將成型，「蔡英文政府想好對策了嗎？」

鄭麗文在臉書上表示，RCEP的目標為移除貿易壁壘，參與國享有低關稅稅率，甚至是零關稅，及改善區內企業的市場交易管道、創造單一整合市場等，若簽署完成，將成為全球最大的自由貿易區，GDP合計占全球29%、人口約占全球一半、三成的全球貿易和三成的全球投資。

鄭麗文說，台灣沒有跨太平洋夥伴協定（TPP）、沒有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡政府行政命令開放美國萊豬，也沒有換到台美自由貿易協定（FTA），行政院長蘇貞昌前幾天還敢大內宣說10月出口成績有進步，「請問蔡政府為台灣經濟找到出口了嗎？RCEP即將成型，蔡英文政府想好對策了嗎？」

RCEP的參與國有東南亞國協10國，包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨，及日本、中國、韓國、印度、澳大利亞、紐西蘭，印度因為對關稅和開放市場有歧異，去年退出談判。