行政院割愛讓出高遵 新傳處由副處長邱兆平先代理

總統府昨宣布，府內公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，並將兼任總統府發言人工作。政院官員表示，高遵歷練完整且具有專業能力，長期在行政院了解新傳處業務，熟悉業務做事也勤、好溝通，這次真的是割愛，目前空出的處長職缺，將由也是資深公務員的副處長邱兆平先代理。

行政院新聞傳播處前身為新聞局，承擔國家級政策傳播的規劃、推動，以及國內輿情蒐集研析、協調處理與國際輿情因應之協調及督導。事實上，政院的政策宣傳主要還是由過往的新聞局長與現今的發言人室主導，但新傳處配合是否到位也是關鍵。

政院官員表示，高遵熟稔新傳處業務，歷練完整，歷經藍綠改朝換代，內部、外部評價都是對事不對人，做事也勤、好溝通，甚至被友人笑稱是勞碌命，這次是總統府熱情邀約，真的是割愛，目前空出的處長職缺，將由也是資深公務員的副處長邱兆平先代理，處長人選會再持續觀察。據了解，邱兆平過往其實也與綠營互動過，但邱主要是做輿情出身，未來新傳處新聞發布與輿情的比重是否會有所調整仍需觀察。

事實上2016年政黨輪替前，當時的行政院新聞傳播處處長就是張文蘭，輪替後仍能轉任總統府公共事務室主任並兼發言人，藍綠執政都被重用，被說是尊重公務員專業；而當時的高遵為副處長接手張文蘭空缺，四年過去則是循張文蘭模式，也進總統府接下公共事務室主任一職。