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外交部：WHA復會落幕 國際挺台聲量再創高峰

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，因為新冠肺炎疫情肆虐，國際社會更能認同我國爭取加入全球防疫合作機制的必要性，我國爭取參加世界衛生大會（WHA）訴求獲得國際支持的聲量再創高峰，外交部對未來推案前景深具信心，將協同友邦及理念相近國家，繼續爭取以觀察員身分參與明年的WHA。

外交部表示，今年WHA受疫情影響，史無前例地分別在5月及11月舉行兩次線上會議，我國14個友邦在5月提出的「籲請『世界衛生組織』（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席WHA」提案於11月9日至13日舉行的復會中討論，儘管兩次會議議程縮減，各國發言時間有限，我友邦及理念相近國家仍在會中強力發聲支持台灣參與WHO，外交部對此表示誠摯感謝。

外交部表示，WHA復會期間，我友邦諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島及宏都拉斯分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，大力肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼及WHO應聽取台灣經驗；美國駐聯合國日內瓦分部常任代表Andrew Bremberg大使更首度在友邦為我案辯論同時段發布3分鐘執言影片，籲促WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）循2009年至2016年的慣例，再度邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，美、日均於會議中發言明確提及台灣，此外美、日、英、澳、加、法的駐台機構更主動串聯於WHA復會首日發布支持台灣參與WHA貼文，彰顯理念相近國家基於全球防疫所需仗義執言，我國期盼能鼓勵更多國家加入助我行列。

在國際政要部分，外交部表示，我案持續獲得國際高度關注及支持，今年下半年我國參與WHO的訴求獲得當時仍在任的日本前首相安倍晉三及內閣官房長官加藤勝信、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）等各國高層公開重申對我支持。

外交部表示，各國立法部門支持台灣參與WHO聲量同樣史無前例，在歐洲、美國、拉丁美洲、非洲及亞太地區，迄今已獲全球80餘國超過1700名國會議員公開表達對我支持；橫跨全球五大洲18國及歐洲議會跨黨派議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）與國際醫衛專門組織「世界醫師會」（WMA）等也發表公開聲明，支持台灣有意義參與WHA及WHO相關會議、機制及活動。相較於今年5月的600多位各國議員支持，成長接近兩倍。

外交部表示，我國在11月12日WHA復會期間舉辦「國家癌症登記系統之創新」周邊活動視訊論壇，邀獲美、日、加、英、荷等共17國逾百位衛生官員及專家參加，與會者對我癌症防治成就均表示高度肯定，認為台灣可對全球衛生體系作出積極貢獻。

WHA 外交部 WHO

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