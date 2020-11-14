民眾黨代表選舉延期 黨內派系隱約成形

民眾黨第一屆黨代表選舉原訂12月5日進行網路投票，但昨晚臉書公告報名展延至11月19日，投票日改為12月12日。民眾黨發言人蔡峻維說，考量參選人有連署門檻，以及良民證申請時間不一，黨選委會決議展延。由於黨代表席次是按照各地黨員比例分配，具有地域性色彩會較濃厚，黨內人士分析，這將會是民眾黨派系產生的雛形。

民眾黨原規畫，11月5日到14日開放黨員線上報名參選，12月5日為黨代表選舉日，但昨臨時公告所有日期都順延；報名截止時間改為11月19日，參選人線上連署為21至23日，公開抽籤為24日，並於25日公告選舉投票公報。投票日也從12月5日延後到12日，一樣採網路投票，並於當天公布得票統計數字及選舉結果 ，16日則正式公告第一屆黨員代表當選名單。

民眾黨黨代表預計將選出100席，候補20席。各選區黨代表席次是按照該地區黨員數量比例做分配，最多席次為台北市、新北市皆有18席，之後依序是台中市11席，高雄市、桃園市各9席，台南市7席，彰化縣4席，新竹市3席，雲林縣、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、南投縣、基隆市各2席，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、金門縣、台東縣、澎湖縣與連江縣則各1席。

黨內人士表示，6都黨代表席次就佔了72席，顯示民眾黨支持者仍以都會地區為多數，且北部又多於南部；未來包括深耕農業縣、南部低區會是黨可以努力的方向。

該人士也說，民眾黨團立委分配有各自責任區，未來有了黨代表後，這些人儼然如同子弟兵概念，有形成黨內派系雛形的可能性；不過這並非壞事，且派系在成熟政黨中往往也扮演相當程度穩定的角色。民眾黨發言人蔡峻維表示，這次黨代表選舉會是黨內再造的契機，相信每個有志之士的參與會讓整個黨更好。

蔡峻維表示，目前報名黨代表選舉者有96人，預計近日就會破百達到門檻，不過報名參選後仍需要10人連署門檻，且部分黨員反映報名所需的良民證申請取得時間不一，因此黨選委會決議，將報名時間延長至19日，並將後續時程也遞延。