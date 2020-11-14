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嘉義縣首例工廠村長罷免案28日投票 村長答辯表達無奈
選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人連署人數，縣選委會定28日舉行罷免投票，黃江正提出答辯書說，「民主政治受少數不理性村民濫用，頗感無奈。」
選委會說，工廠村長罷免案，公民數初估201人，投票日28日上午8點到至下午4點投票，被罷免的村長黃江正在法定期間提出答辯書，將印製罷免公報發送選民。
黃江正答辯書說，工廠村長辦公處是他個人支付租金供餐，以及民眾活動使用，在地方自治史上極為罕見。村活動中心由鄉公所出面承租，委由村長付租金管理使用，合情、合理、合法。
村民抗議無辦公處鑰匙，提出罷免村長，那縣民、鄉民也都沒有縣府、公所鑰匙，那縣民、鄉民是否也該罷免縣長、鄉長；民主政治受少數不理性村民濫用; 頗感無奈，村活動中心附著於台糖公司土地，依物權法規定，此建物為台糖公司所有，如要調解應找台糖公司才是適格當事人。
周德雄領銜罷免事由，針對配天宮臨時行宮使用問題，指黃違背承諾共用臨時行宮，強佔變成村長辦公室；門鎖換新管理委員會連鑰匙都沒有；管理委員會申請調解，村長不理會不到場；村長貼公告使用場地要經他同意。
選委會說，依選罷法，提議罷免人數應為原選區選舉人總數1%以上，工廠村長本屆選舉人數217人，3人提議就達一階，二階連署人為原選舉人10%以上，22人達二階，罷免投票同意票數達選舉人總數4分之1以上即為通過，不同意票多於同意票數或同意票數不足前項規定，均為否決，4分之1罷免門檻55票。
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