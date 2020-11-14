快訊

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣首例工廠村長罷免案28日投票 村長答辯表達無奈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
六腳鄉工廠村村長黃江正罷免案，做村辦公室的配天宮臨時行宮使用引發紛爭。記者魯永明／攝影
六腳鄉工廠村村長黃江正罷免案，做村辦公室的配天宮臨時行宮使用引發紛爭。記者魯永明／攝影

選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人連署人數，縣選委會定28日舉行罷免投票，黃江正提出答辯書說，「民主政治受少數不理性村民濫用，頗感無奈。」

選委會說，工廠村長罷免案，公民數初估201人，投票日28日上午8點到至下午4點投票，被罷免的村長黃江正在法定期間提出答辯書，將印製罷免公報發送選民。

黃江正答辯書說，工廠村長辦公處是他個人支付租金供餐，以及民眾活動使用，在地方自治史上極為罕見。村活動中心由鄉公所出面承租，委由村長付租金管理使用，合情、合理、合法。

村民抗議無辦公處鑰匙，提出罷免村長，那縣民、鄉民也都沒有縣府、公所鑰匙，那縣民、鄉民是否也該罷免縣長、鄉長；民主政治受少數不理性村民濫用; 頗感無奈，村活動中心附著於台糖公司土地，依物權法規定，此建物為台糖公司所有，如要調解應找台糖公司才是適格當事人。

周德雄領銜罷免事由，針對配天宮臨時行宮使用問題，指黃違背承諾共用臨時行宮，強佔變成村長辦公室；門鎖換新管理委員會連鑰匙都沒有；管理委員會申請調解，村長不理會不到場；村長貼公告使用場地要經他同意。

選委會說，依選罷法，提議罷免人數應為原選區選舉人總數1%以上，工廠村長本屆選舉人數217人，3人提議就達一階，二階連署人為原選舉人10%以上，22人達二階，罷免投票同意票數達選舉人總數4分之1以上即為通過，不同意票多於同意票數或同意票數不足前項規定，均為否決，4分之1罷免門檻55票。

六腳鄉工廠村村長黃江正遭村民連署罷免，答辯說，「民主政治受少數不理性村民濫用，頗感無奈。」記者魯永明／攝影
六腳鄉工廠村村長黃江正遭村民連署罷免，答辯說，「民主政治受少數不理性村民濫用，頗感無奈。」記者魯永明／攝影

罷免 投票

延伸閱讀

加強校園安全 明年嘉義縣中小學大型學校配置保全人員

涉妨害罷免 法院判石頭里長4個月

嘉義縣大林農會總幹事候聘出現黑馬 萬國戲院推手江明赫登記

嘉義縣議員質疑青年發展、新創基地預算編列不當

相關新聞

嘉義縣首例工廠村長罷免案28日投票 村長答辯表達無奈

選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人...

新冠肺炎加上人工智慧 賴清德：台灣挑戰更艱鉅

副總統賴清德今天表示，受到新冠肺炎的影響，時代已經出現轉折，產業鏈重組，再加上工業4.0人工智慧時代來臨，台灣未來在經濟...

總統府補發言人！政院新聞傳播處主任高遵接任公共事務室主任

總統府稍早發布新聞稿表示，總統府公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，高遵並將兼任總統府發言人工作。而原任公共事...

影／選後台美關係 蕭美琴：兩黨力挺台灣且興趣濃厚

美國大選有了初步結果，即將迎來政黨輪替，對於未來的美台關係，駐美代表蕭美琴13日表示，台灣與美國共享民主價值與成功的防疫...

中天新聞員工總統府陳情 盼蔡英文聽聽他們心聲

中天新聞台執照將於12月11日到期，在換照審查進度前夕，多位中天電視新聞台員工下午前往總統府遞交陳情信。員工代表表示，希...

談台澳關係 澳駐台代表：台灣是有需要時真正的朋友

澳洲辦事處今天舉辦國慶酒會，澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)說，今年是艱困的一年，但台灣一直和澳洲站在一起，澳...

朱立倫：中華民國主權獨立國家 兩岸要互相尊重

美國國務卿蓬佩奧表示台灣非中國一部分，對此，前國民黨主席朱立倫今天說，中華民國向來都是主權獨立國家，這109年來都是如此...

有效打擊人口販運 台菲簽署合作瞭解備忘錄

內政部今天表示，為了有效增進移民事務合作及打擊人口販運，台菲兩國政府今年10月19日在菲律賓簽署「移民事務及人口販運防制...

美台利益漸趨同 卜睿哲：台灣人應對拜登有信心

美國總統當選人拜登預計明年1月20日上任，前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，許多人對拜登未來政策的預測都言之過早，美...

台鐵斷軌懲處出爐 林佳龍：全面巡檢全國千里軌道

台鐵成功站斷軌事件引發交通安全疑慮，台鐵昨天也做出懲處建議，自台鐵局長以下懲處8人，而基層「吹哨者」功過相抵後不予懲處。...

蕭美琴：與兩黨交朋友 盼未來台美持續互信

駐美代表蕭美琴表示，政府長期與美國共和、民主兩黨交朋友，美國兩黨也都對台灣高度支持。期許未來與美國持續高度互信、共存共榮...

丁怡銘為牛肉麵萊牛道歉 師大教授：蔡政府荒腔走板

行政院發言人丁怡銘昨天在行政院會後記者會表示，台北市牛肉麵冠軍「皇家傳承牛肉麵」採用含萊劑美牛，結果遭業者po出檢驗報告...

熱門新聞

批政院玩牛豬不分把戲 孫大千：美牛美豬有五重大不同

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意瞬間掉七成

陳吉仲：大部分美牛都使用萊劑 只是代謝快

牛肉麵風波蘇貞昌也道歉了 稱丁怡銘「知過能改」

致歉吃牛肉麵老闆欲請客 蘇貞昌掏千元鈔：母湯！

打統編是秘書的錯？ 朱學恒批丁怡銘：一騙再騙要不要臉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。