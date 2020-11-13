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總統府補發言人！政院新聞傳播處主任高遵接任公共事務室主任
總統府稍早發布新聞稿表示，總統府公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，高遵並將兼任總統府發言人工作。而原任公共事務室主任的張文蘭轉任總統府參事，兩人均於11月16日生效。
總統府發言人張惇涵表示，新任公共事務室主任高遵，中國文化大學新聞系畢業，自委任3職等的基層公務員開始，將近35年的公務生涯期間，歷經高雄市市政廣播電臺、台灣省政府新聞處，至行政院新聞局，從科員歷練至專門委員，後轉任行政院參議，至行政院新聞傳播處正式成立後，曾任行政院新聞傳播處副處長及處長等職務，歷練完整且具有專業能力。期盼高遵能夠秉持其專業素養與豐富經驗，讓總統府於政策宣導、新聞聯繫發布，以及民眾陳情處置等各項業務順利推動。
張惇涵說，張文蘭為台灣大學政治學研究所碩士，曾任行政院研究發展考核委員會副處長、內政部參事兼秘書室主任，以及行政院新聞傳播處處長。總統府感謝她於四年多的公共事務室主任期間，積極任事、認真盡責，也希望憑藉其對總統府各項事務的熟悉及豐富的經驗，繼續協助總統府推展各項工作。
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