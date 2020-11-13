快訊

財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

政院丁怡銘「牛肉麵事件」 綠委：真的很天才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府補發言人！政院新聞傳播處主任高遵接任公共事務室主任

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

總統府稍早發布新聞稿表示，總統府公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，高遵並將兼任總統府發言人工作。而原任公共事務室主任的張文蘭轉任總統府參事，兩人均於11月16日生效。

總統府發言人張惇涵表示，新任公共事務室主任高遵，中國文化大學新聞系畢業，自委任3職等的基層公務員開始，將近35年的公務生涯期間，歷經高雄市市政廣播電臺、台灣省政府新聞處，至行政院新聞局，從科員歷練至專門委員，後轉任行政院參議，至行政院新聞傳播處正式成立後，曾任行政院新聞傳播處副處長及處長等職務，歷練完整且具有專業能力。期盼高遵能夠秉持其專業素養與豐富經驗，讓總統府於政策宣導、新聞聯繫發布，以及民眾陳情處置等各項業務順利推動。

張惇涵說，張文蘭為台灣大學政治學研究所碩士，曾任行政院研究發展考核委員會副處長、內政部參事兼秘書室主任，以及行政院新聞傳播處處長。總統府感謝她於四年多的公共事務室主任期間，積極任事、認真盡責，也希望憑藉其對總統府各項事務的熟悉及豐富的經驗，繼續協助總統府推展各項工作。

總統府發言人 行政院

延伸閱讀

行政院新聞傳播處處長高遵 轉任總統府發言人

相關新聞

總統府補發言人！政院新聞傳播處主任高遵接任公共事務室主任

總統府稍早發布新聞稿表示，總統府公共事務室主任由行政院新聞傳播處處長高遵接任，高遵並將兼任總統府發言人工作。而原任公共事...

影／選後台美關係 蕭美琴：兩黨力挺台灣且興趣濃厚

美國大選有了初步結果，即將迎來政黨輪替，對於未來的美台關係，駐美代表蕭美琴13日表示，台灣與美國共享民主價值與成功的防疫...

中天新聞員工總統府陳情 盼蔡英文聽聽他們心聲

中天新聞台執照將於12月11日到期，在換照審查進度前夕，多位中天電視新聞台員工下午前往總統府遞交陳情信。員工代表表示，希...

談台澳關係 澳駐台代表：台灣是有需要時真正的朋友

澳洲辦事處今天舉辦國慶酒會，澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)說，今年是艱困的一年，但台灣一直和澳洲站在一起，澳...

朱立倫：中華民國主權獨立國家 兩岸要互相尊重

美國國務卿蓬佩奧表示台灣非中國一部分，對此，前國民黨主席朱立倫今天說，中華民國向來都是主權獨立國家，這109年來都是如此...

【即時短評】美翻轉一中政策？ 龐培歐下一句話就露餡

美國國務卿龐培歐上電台受訪，突然冒出一句「台灣不是中國的一部分」。這句滿足川普政府當前反中主調的政策宣示若成真，將徹底翻...

回應龐培歐 外交部：中華民國台灣是主權獨立國家是現狀

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）12日接受專訪談到美國對台灣政策時表示，台灣不是中國的一部份，還說這是自...

有效打擊人口販運 台菲簽署合作瞭解備忘錄

內政部今天表示，為了有效增進移民事務合作及打擊人口販運，台菲兩國政府今年10月19日在菲律賓簽署「移民事務及人口販運防制...

回應龐培歐 府：中華民國是一個主權國家 不爭的事實

總統府稍早回應媒體詢問有關美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）談話，總統府發言人張惇涵指出，「我們有注意到美國國務...

美台利益漸趨同 卜睿哲：台灣人應對拜登有信心

美國總統當選人拜登預計明年1月20日上任，前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，許多人對拜登未來政策的預測都言之過早，美...

台鐵斷軌懲處出爐 林佳龍：全面巡檢全國千里軌道

台鐵成功站斷軌事件引發交通安全疑慮，台鐵昨天也做出懲處建議，自台鐵局長以下懲處8人，而基層「吹哨者」功過相抵後不予懲處。...

龐培歐稱台非中國一部分 蕭美琴：中華民國是主權國家

美國國務卿龐培歐說，台灣從不是中國的一部分，這是自前總統雷根制定對台政策起就承認的，兩黨輪流執政遵循了35年。中華民國駐...

熱門新聞

批政院玩牛豬不分把戲 孫大千：美牛美豬有五重大不同

牛肉麵打統編丁怡銘臉書被罵爆 決定重新下單了

皇家傳承牛肉麵4度封王 今起連5天招待前30名客人吃冠軍麵

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意瞬間掉七成

皇家牛肉麵店遭出征留一顆星 指「政院說用萊牛」

牛肉麵風波蘇貞昌也道歉了 稱丁怡銘「知過能改」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。