快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／選後台美關係 蕭美琴：兩黨力挺台灣且興趣濃厚

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

美國大選有了初步結果，即將迎來政黨輪替，對於未來的美台關係，駐美代表蕭美琴13日表示，台灣與美國共享民主價值與成功的防疫經驗，美國不分朝野對台灣都高度支持且興趣濃厚，目前她與兩黨接觸都非常順利；20日將在華府舉行的台美經濟繁榮夥伴對話，剛好在疫情後全球復甦的時間點，兩黨都很重視，討論未來角色扮演及合作。

蕭美琴表示，台美經濟繁榮夥伴對話已經準備一段時間，雙邊都在盤點議題，總結出在後疫情時代，全球都非常關注的問題，包括5G、產業鏈和供應鏈等等，大家都關心全球復甦，此其時也，無論是共和黨民主黨都很重視，這攸關台美在全球經濟環境中的角色扮演與合作，應該是對雙邊都有益。

談到台灣很多民眾力挺現任總統川普，對民主黨的拜登當選總統感到不安，蕭美琴說，美台關係很重要，也了解民眾有個人喜好，但政府長期以來是跟兩黨交朋友，兩黨肯定並支持台灣的民主化、經濟韌性及防疫成果，若要繼續發展對美關係，「希望所有鄉親都做台灣外交後盾，支持與美國的經濟關係、安全合作及許多國際組織的合作關係。」

蕭美琴除了呼籲民眾支持政府拓展對美關係，她也談到下一階段的美中台關係，她說，中國共產黨挑釁使得區域周邊國家不安，台灣作為利益關係者，對區域和平穩定也要承擔責任，期待在未來區域和平穩定的前提下，在經貿及各方面交流，與美繼續深化夥伴關係。

蕭美琴也提到軍售常態化，不會隨著政黨輪替改變，她表示，美國對台軍售，都是依照台灣建軍需求及台海情勢，目的是台灣有足夠防衛能力；兩黨數十年來都是依據其精神原則運作，目前的了解是，台美各種國防軍事合作，廣受各黨支持。

蕭美琴 台美關係 共和黨 民主黨 拜登

延伸閱讀

龐培歐稱台非中國一部分 蕭美琴：中華民國是主權國家

孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使

影／蕭美琴推特稱「台駐美大使」蔡英文：她會保持最好狀態

相關新聞

談台澳關係 澳駐台代表：台灣是有需要時真正的朋友

澳洲辦事處今天舉辦國慶酒會，澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)說，今年是艱困的一年，但台灣一直和澳洲站在一起，澳...

影／選後台美關係 蕭美琴：兩黨力挺台灣且興趣濃厚

美國大選有了初步結果，即將迎來政黨輪替，對於未來的美台關係，駐美代表蕭美琴13日表示，台灣與美國共享民主價值與成功的防疫...

中天新聞員工總統府陳情 盼蔡英文聽聽他們心聲

中天新聞台執照將於12月11日到期，在換照審查進度前夕，多位中天電視新聞台員工下午前往總統府遞交陳情信。員工代表表示，希...

朱立倫：中華民國主權獨立國家 兩岸要互相尊重

美國國務卿蓬佩奧表示台灣非中國一部分，對此，前國民黨主席朱立倫今天說，中華民國向來都是主權獨立國家，這109年來都是如此...

【即時短評】美翻轉一中政策？ 龐培歐下一句話就露餡

美國國務卿龐培歐上電台受訪，突然冒出一句「台灣不是中國的一部分」。這句滿足川普政府當前反中主調的政策宣示若成真，將徹底翻...

回應龐培歐 外交部：中華民國台灣是主權獨立國家是現狀

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）12日接受專訪談到美國對台灣政策時表示，台灣不是中國的一部份，還說這是自...

有效打擊人口販運 台菲簽署合作瞭解備忘錄

內政部今天表示，為了有效增進移民事務合作及打擊人口販運，台菲兩國政府今年10月19日在菲律賓簽署「移民事務及人口販運防制...

回應龐培歐 府：中華民國是一個主權國家 不爭的事實

總統府稍早回應媒體詢問有關美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）談話，總統府發言人張惇涵指出，「我們有注意到美國國務...

美台利益漸趨同 卜睿哲：台灣人應對拜登有信心

美國總統當選人拜登預計明年1月20日上任，前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，許多人對拜登未來政策的預測都言之過早，美...

台鐵斷軌懲處出爐 林佳龍：全面巡檢全國千里軌道

台鐵成功站斷軌事件引發交通安全疑慮，台鐵昨天也做出懲處建議，自台鐵局長以下懲處8人，而基層「吹哨者」功過相抵後不予懲處。...

龐培歐稱台非中國一部分 蕭美琴：中華民國是主權國家

美國國務卿龐培歐說，台灣從不是中國的一部分，這是自前總統雷根制定對台政策起就承認的，兩黨輪流執政遵循了35年。中華民國駐...

蕭美琴：與兩黨交朋友 盼未來台美持續互信

駐美代表蕭美琴表示，政府長期與美國共和、民主兩黨交朋友，美國兩黨也都對台灣高度支持。期許未來與美國持續高度互信、共存共榮...

熱門新聞

批政院玩牛豬不分把戲 孫大千：美牛美豬有五重大不同

牛肉麵打統編丁怡銘臉書被罵爆 決定重新下單了

皇家傳承牛肉麵訂單少三分之二 排隊景象不復見

皇家傳承牛肉麵4度封王 今起連5天招待前30名客人吃冠軍麵

皇家牛肉麵店遭出征留一顆星 指「政院說用萊牛」

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意瞬間掉七成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。