影／選後台美關係 蕭美琴：兩黨力挺台灣且興趣濃厚

美國大選有了初步結果，即將迎來政黨輪替，對於未來的美台關係，駐美代表蕭美琴13日表示，台灣與美國共享民主價值與成功的防疫經驗，美國不分朝野對台灣都高度支持且興趣濃厚，目前她與兩黨接觸都非常順利；20日將在華府舉行的台美經濟繁榮夥伴對話，剛好在疫情後全球復甦的時間點，兩黨都很重視，討論未來角色扮演及合作。

蕭美琴表示，台美經濟繁榮夥伴對話已經準備一段時間，雙邊都在盤點議題，總結出在後疫情時代，全球都非常關注的問題，包括5G、產業鏈和供應鏈等等，大家都關心全球復甦，此其時也，無論是共和黨或民主黨都很重視，這攸關台美在全球經濟環境中的角色扮演與合作，應該是對雙邊都有益。

談到台灣很多民眾力挺現任總統川普，對民主黨的拜登當選總統感到不安，蕭美琴說，美台關係很重要，也了解民眾有個人喜好，但政府長期以來是跟兩黨交朋友，兩黨肯定並支持台灣的民主化、經濟韌性及防疫成果，若要繼續發展對美關係，「希望所有鄉親都做台灣外交後盾，支持與美國的經濟關係、安全合作及許多國際組織的合作關係。」

蕭美琴除了呼籲民眾支持政府拓展對美關係，她也談到下一階段的美中台關係，她說，中國共產黨挑釁使得區域周邊國家不安，台灣作為利益關係者，對區域和平穩定也要承擔責任，期待在未來區域和平穩定的前提下，在經貿及各方面交流，與美繼續深化夥伴關係。

蕭美琴也提到軍售常態化，不會隨著政黨輪替改變，她表示，美國對台軍售，都是依照台灣建軍需求及台海情勢，目的是台灣有足夠防衛能力；兩黨數十年來都是依據其精神原則運作，目前的了解是，台美各種國防軍事合作，廣受各黨支持。