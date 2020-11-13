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中天新聞員工總統府陳情 盼蔡英文聽聽他們心聲

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
中天新聞員工代表13日下午赴總統府外陳情，呼籲總統蔡英文支持通過中天新聞換照案，保障員工生計與工作權，中天新聞副總監林于喬（左2）現場遞交陳情書。圖／中央社
中天新聞員工代表13日下午赴總統府外陳情，呼籲總統蔡英文支持通過中天新聞換照案，保障員工生計與工作權，中天新聞副總監林于喬（左2）現場遞交陳情書。圖／中央社

中天新聞台執照將於12月11日到期，在換照審查進度前夕，多位中天電視新聞台員工下午前往總統府遞交陳情信。員工代表表示，希望NCC（國家通訊傳播委員會）能秉公審查，中天新聞秉持新聞專業的角度和標準製作新聞，中天新聞的表現和其他同業，並沒有必較遜色，也希望蔡總統能聽聽員工的心聲。

中天新聞電視台員工代表在發表簡短聲明後，總統府公共事務室派出代表接下陳情書。

員工代表指出，中天電視新聞台的員工如今面臨這樣的處境，475位員工，有家、有小孩，還有長輩，中天電視新聞台的執照在十二月十一日到期，475位員工，代表475個家庭，可能有上千人，靠中天這份薪水在過日子。也許接下來的這個年會很難過下去。

員工代表還表示，蔡英文總統曾說勞工是她心中最軟的一塊，希望讓蔡總統聽員工的心聲，希望蔡總統在新聞崗位上做應該要做的事，也希望蔡總統能聽見他們的心聲。

中天新聞副總監林于喬（右）13日下午與多名員工代表，前往總統府外陳情，呼籲總統蔡英文共同捍衛言論及新聞自由，支持通過中天新聞換照案。圖／中央社
中天新聞副總監林于喬（右）13日下午與多名員工代表，前往總統府外陳情，呼籲總統蔡英文共同捍衛言論及新聞自由，支持通過中天新聞換照案。圖／中央社

中天新聞員工連署上書總統蔡英文。圖／中天提供
中天新聞員工連署上書總統蔡英文。圖／中天提供

中天新聞 總統府

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怕失業無法養家糊口 中天員工上書蔡英文

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