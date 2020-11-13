談台澳關係 澳駐台代表：台灣是有需要時真正的朋友

澳洲辦事處今天舉辦國慶酒會，澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)說，今年是艱困的一年，但台灣一直和澳洲站在一起，澳洲森林野火台灣人捐款，新冠肺炎疫情肆虐，台灣供應口罩，「對於這些舉動，讓我向台灣人民致意，你們是在我們需要的時候真正的朋友，台灣真的能幫忙」。

澳洲辦事處今天舉辦國慶酒會，主題是「Rediscover Australia」（再發現澳洲），總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、英國在台辦事處代表唐凱琳等人出席。

高戈銳致詞時表示，今年是艱困的一年，但台澳之間重新發現了共同努力的方法，除了台灣對澳洲的協助，澳洲一直是好朋友，在疫情期間澳洲持續供應台灣幾百萬公升的酒精來製作消毒洗手液，台灣的航空公司也持續飛往澳洲，澳洲農民和澳洲的「國際貨運支援計畫」確保主要的農產品持續運送到台灣。

高戈銳表示，這是他在台北最後一年，也是最後一年主持國慶宴會，澳洲國慶是每年2月，今年的活動因為疫情被延遲了很多，今年除了慶祝成就，也要邁步向前，明年設定的主題是「重新發現澳洲，重新發現台灣」。

高戈銳說，他在台灣3年，這3年他很幸運能到處走透透，他爬了玉山、泳渡日月潭，也騎單車環島、拜訪離島，台灣有很多值得欣賞的地方，他希望未來大家能以全新的眼光來看澳洲，重新發現澳台夥伴關係中的機會，期待和台灣在生醫、能源、教育等方面的合作。

吳釗燮致詞時表示，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，在區域發展及共同理念下，兩國在許多領域合作日深，他感謝高戈銳過去多年來致力提升台澳雙邊關係的貢獻，今年澳洲開放台灣的鳳梨出口到澳洲，相信兩國關係一定會「旺來」，他也笑說高戈銳離任後，想念台灣時可以在澳洲吃吃台灣的鳳梨。

澳洲商務部長伯明罕以影片致詞，他表示當全世界都在努力研發疫苗時，我們也該致力於經濟復甦，台灣是澳洲的重要經濟夥伴，雙邊貿易一直是強項，去年顯著地成長百分之十四，雙方貿易總額首次超過兩百億澳幣，很高興雙向投資有令人驚豔的成長。