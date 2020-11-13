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【即時短評】美翻轉一中政策？ 龐培歐下一句話就露餡

聯合報 / 華盛頓記者 張文馨
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）12日接受電台專訪，談到美國對台灣政策時表示，台灣從來就不是中國的一部分。 美聯社
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）12日接受電台專訪，談到美國對台灣政策時表示，台灣從來就不是中國的一部分。 美聯社

美國國務卿龐培歐上電台受訪，突然冒出一句「台灣不是中國的一部分」。這句滿足川普政府當前反中主調的政策宣示若成真，將徹底翻轉美國維持近半世紀的「一個中國政策」底蘊，成為新政策指南。

但龐培歐下一句「從雷根政府以來就如此」，顯示他說的是毫無新意的既定政策。龐培歐對美國一中政策的學藝不精，也馬上被看破手腳。如同美國兩岸問題專家任雪麗所言，龐培歐是錯誤陳述，且許多地方都說錯，最好的方式就是別理它。

有關台灣的地位，1972年的上海公報闡明，「美國認知到，在海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對此立場不提出異議」；這也是1979年美中建交公報與1982年817公報的主調。

美台斷交後，美國雖透過台灣關係法，模糊認可台灣「政治實體」的地位，但中華民國或台灣並不是美國願意承認的合法政府，美國為了承認「中國」，在建交公報中表明，「中華人民共和國才是代表中國的唯一合法政府，也認知到，只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

在這樣的條件下，川普政府就算對台灣再好，對中國大陸再嚴厲，與其讓龐培歐說「台灣從來不是中國的一部分」，還不如說「美國願意承認台灣」，更來得心誠實致。

中華民國是主權國家，滿足「領土、人民、憲法與國際承認」的條件，不需要美國肯定；但回到國際現實，只靠美國的支持，都不見得讓台灣能在國際社會站穩腳跟，更何況美國毫無承認台灣的意願。

「台灣不是中國的一部分」，或許可以滿足不少台灣人日益高漲的台灣意識，卻是一句不知怎麼落實的浪漫情話。

在政權交接之際，川普政府仍持續開發強硬的抗中政策，指中國大陸為美國頭號威脅、批評香港現況，制裁中港官員、禁止美國人民投資與解放軍相關的陸企；川普政府將中國大陸視為留給拜登的「政績」和「麻煩」，也可繼續鞏固其支持者，「看誰說到做到」。

一手高舉抗中大旗，一手釋放對台善意，只剩兩個月就要下台的川普政府，不知還想如何把玩兩岸這張他已無法掌控的牌？畢竟從北京的角度，無論川普做什麼、龐培歐說什麼，可能都不及拜登會提名誰擔任國務卿或駐陸大使來得重要。

至於「台灣不是中國一部分」最應受益的民進黨政府，看來並沒有立刻熱情擁抱龐培歐，反而用「中華民國是主權國家」間接回應。臨淵履薄，良有以也。

龐培歐 川普

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