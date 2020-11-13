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台鐵斷軌懲處出爐局長今卻神癮 台鐵：尊重交通部決定

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局副局長朱來順說明斷軌案懲處。記者曹悅華／攝影
台鐵局副局長朱來順說明斷軌案懲處。記者曹悅華／攝影

台鐵日前爆出成功站斷軌44公分，還讓兩列車通過，引發交通部長林佳龍震怒。繼調查報告上周出爐指出台鐵涉及四缺失，最新懲處報告昨也公布。除了台鐵局長張政源自請處分，核予記過一次，另還懲處八人、最重也是記過一次。兩位「吹哨者」功過相抵，不懲處。

今天是第六屆鐵路便當節，原以為張政源會現身說明，今天卻意外「神隱」。對於最新一波懲處名單，台鐵局副局長朱來順說，尊重交通部的決定。

媒體問台鐵怎麼看交通部要求擴大懲處，檢討了許多主管，朱來順說，大家共同承擔，安全是台鐵最重要的事情，跟安全違背的事都會深切檢討。短期內將增加軌道檢查頻率，用科技檢查方式取代人工方式，精密儀器檢視也是未來要走的路。

交通部昨天公布最新懲處名單，針對張政源自請處分，交通部考量未能督導所屬落實軌道養護、抽換，核予記過一次處分。

另八人分別是副局長、工務處長、工務處副處長、工務段長、工務段養路主任、台中工務段監工、台中工務段主任、成功站值班站長，其中工務段長涉督導不周記過一次，其餘因未立即通報或向上級報告、處置督導不當等，記申誡一到兩次不等。

至於被外界稱是「吹哨者」的成功道班領班，3月3日發現裂縫後就主動通報，但事後沒填紀錄表，使該案無列管，功過相抵；調度所領班因誤聽斷軌30公分成三、四公分，造成通報誤差，但同樣考量主動通報封鎖路線，不懲處。

台鐵 張政源 斷軌

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