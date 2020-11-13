回應龐培歐 外交部：中華民國台灣是主權獨立國家是現狀

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）12日接受專訪談到美國對台灣政策時表示，台灣不是中國的一部份，還說這是自雷根政府時就承認的對台政策。外交部發言人歐江安今天表示，外交部注意到龐培歐的談話，感謝他對台灣的支持和對台灣民主的肯定，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

龐培歐說，「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分」。龐培歐說，雷根政府制定對台政策時就已承認（recognize）此事，且美國已經堅守了35年，兩黨都依循，也是跨黨派的事實；根據三項公報，美國政府在過去近半世紀的立場，一直是「美國承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知(acknowledge)中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」