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有效打擊人口販運 台菲簽署合作瞭解備忘錄
內政部今天表示，為了有效增進移民事務合作及打擊人口販運，台菲兩國政府今年10月19日在菲律賓簽署「移民事務及人口販運防制合作瞭解備忘錄」。
內政部表示，防制人口販運為全球性的運動，菲律賓是距離我國最近的鄰邦，兩國人民交往頻繁密切，是台灣打擊人口販運的重要合作夥伴，依據合作瞭解備忘錄，台菲兩國政府將相互協作交流移民及入出境事務控管的技巧，以及共同打擊人口販運及保障人權。
內政部表示，近年來我國與菲國在移民事務合作日益密切，移民署自2007年起舉辦「防制人口販運國際工作坊」，菲國官員與專家學者多應邀出席，與我國及各國與會者共同探討防制人口販運相關議題，建立良好的交流與互動模式。台菲「移民事務及人口販運防制合作瞭解備忘錄」的簽署，進一步精進兩國防制非法移民及人口販運的合作。
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