回應龐培歐 府：中華民國是一個主權國家 不爭的事實

總統府稍早回應媒體詢問有關美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）談話，總統府發言人張惇涵指出，「我們有注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有2300萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會。」

國務卿龐培歐在周四接受美國保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪時，談及對台灣的立場時表示，台灣不是中國的一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。

張惇涵表示，在兩岸與區域上，「我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。」