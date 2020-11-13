龐培歐稱台非中國一部分 蕭美琴：中華民國是主權國家

美國國務卿龐培歐說，台灣從不是中國的一部分，這是自前總統雷根制定對台政策起就承認的，兩黨輪流執政遵循了35年。中華民國駐美代表蕭美琴對此表示，中華民國是主權國家，是既有的事實，感謝龐培歐對台灣民主的肯定。

龐培歐的談話與近半紀來美國的「一個中國」政策內涵牴觸；美國自1972年與中國簽署「上海公報」、1979年的「建交公報」以及1981年 「817公報」以來的歷任美國政府的「一個中國」政策內容中，從未表述「台灣不是中國的一部分」，也包括雷根政府。

根據三公報，美國政府的立場一直是「美國承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知（acknowledge）中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

龐培歐則說，「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分。」雷根政府制定對台政策時就已承認（recognize）此事，且美國已經堅守了35年，兩黨都依循，也是跨黨派的事實。