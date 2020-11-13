丁怡銘為牛肉麵萊牛道歉 師大教授：蔡政府荒腔走板

行政院發言人丁怡銘昨天在行政院會後記者會表示，台北市牛肉麵冠軍「皇家傳承牛肉麵」採用含萊劑美牛，結果遭業者po出檢驗報告「零檢出」打臉，丁怡銘親赴店內致歉；對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，「從這件事中，我們可以看出蔡政府行政之荒腔走板」。

林保淳說，行政院發言人丁怡銘為了替政府遮掩萊豬問題，居然在未查實證之前，就誣指「皇家傳承牛肉麵店」是用「萊牛」料理，企圖混淆視聽，移花接木，替政府搽脂抹粉。

事後雖認錯道歉，以訂購100碗牛肉麵以示補償，卻又有以公帳報銷的嫌疑。政府為了掩飾問題，不惜拿百姓當祭品，其心態之可議，全民理當同聲加以譴責，而更堅定拒食萊豬的決心。

林保淳表示，未經查核，率爾發佈不實消息，雖經道歉，但明顯觸犯散播「假消息」之罪，NCC是否應該加以裁罰？

目前美牛進口，是30個月齡以下，故可以代謝，且不含內臟，而如今蔡政府是開放30月齡以上的全牛進口，這是完全不同的兩碼事，政府意欲混淆視聽、故佈迷陣，用心實為奸險。

100碗牛肉麵，竟以公帳統編登錄，用心可議，而推拖為代訂者的「習慣」，分明是卸責之詞，其誰能信？區區3萬9千元，就想文過飾非，民進黨是財大氣粗，故大膽犯錯，看在升斗小民眼裡，豈能心平？