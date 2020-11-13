兩階段抗爭 秋鬥後國民黨擬12月再發動萬人凱道反萊豬

蔡政府開放萊豬政策已難撼動，國民黨除宣布1122挺秋鬥上街頭抗議「反毒豬」，黨團人士說，若12月開放萊豬行政命令真的生效，那代表蔡政府聽不到民意，國民黨將在12月中下旬正式發動第二波萬人上凱道抗爭。

據了解，國民黨黨務系統已初步調查各縣市可能動員能量，預計12月中下旬舉辦的凱道反萊豬抗爭，將號召至少1萬5千人站出來。只不過目前粗估，該場抗爭舉辦費用約需近千萬，目前也開始籌措舉辦經費。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團對蔡政府開放美豬政策的立場是，因應美國總統大選後新情勢，蔡政府應先撤掉原本片面決定開放的行政命令，待拜登新政府明年1月底確定上台後，再重新跟美國談判。

林奕華認為，政府不應拿人民的健康來交換任何政治利益，更不可取的是連交換過程都黑箱作業，蔡政府在開放萊豬進口政策上完全失格。

黨團人士表示，若1122以公民為主體的遊行仍無法讓蔡政府暫緩開放萊豬，國民黨團會在立院做議事攻防至最後一刻；若民進黨仍主導讓開放萊豬行政命令生效，那走上街頭做最後抗爭就勢在必行，讓蔡政府知道真正民意。

但黨團人士坦言，1122秋鬥的出席狀況，會連動12月反萊豬抗爭活動舉辦力道，如果民眾對自己切身的食安問題都漠不關心，1122不願意出來表達意見，讓活動擴散力不足，12月國民黨要發動第二階段抗爭，難度確實會提高。

也因此，黨團人士表示，在秋鬥遊行一役，國民黨就會協助讓更多民間社團與民眾參與，讓反對的民意能更完整讓蔡政府覺醒。

國民黨內討論12月凱道抗爭活動過程，有黨籍立委認為，反萊豬兩階段抗爭應「先國民黨、後秋鬥」。黨團人士表示，萊豬開放與否是食安爭議，不是藍綠問題，若國民黨一開始就衝第一，恐反讓民進黨政治化操作萊豬議題，限縮擴散力。

黨團人士認為，反萊豬議題在立院的在野陣營中立場已漸趨一致，已成超越黨派議題，甚至連執政的民進黨立委如劉建國與林淑芬，對開放政策都態度保留；也因此，若要走上街頭抗爭，應先讓人民沉澱表態，想清楚是否真能接受萊豬進口。