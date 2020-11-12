快訊

自掏腰包訂百碗牛肉麵卻打統編 丁怡銘：代訂同仁習慣

歷史一刻！中油在查德挖到石油 95萬桶將運回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
無黨籍台北市議員林穎孟最近與助理關係緊張，準備開勞資調解會，昨天在議會遭助理跟拍。圖／議員林穎孟提供。
無黨籍台北市議員林穎孟最近與助理關係緊張，準備開勞資調解會，昨天在議會遭助理跟拍。圖／議員林穎孟提供。

無黨籍台北市議員林穎孟最近卻遭助理指控是慣老闆，與助理12月7日準備開勞資調解會，因林在工作群組中質疑她的主任沒有職業道德，昨天下午議會大會結束時，林的主任在6樓持手機錄影，上前追問林穎孟為何質疑他沒有職業道德，林則在議會咆哮「你一直在跟蹤我」、「警衛都看到了」並揚言報警，驚動議會。

林的研究室主任表示，因林穎孟在工作群組內，指控他及另一位主任沒有職業道德，但未說明原因，他與另一位主任趁著昨天議會大會，林進辦公室的機會，上前希望追問林穎孟為何要指控他們沒職業道德。至於，為何用手機拍攝林，他說，因林穎孟當時指控他跟蹤，為求自保才錄影。

林穎孟表示，當時議會大會結束，她開門進研究室，這2位主任就圍堵她，其中1人還罵她，她接著想去跑行程，但其中1人說她沒有行程，她感覺很可怕，想開門出去，但卻被持手機錄影不斷跟拍，她覺得受威脅，有求助議會警察，並有錄音檔和錄影監視畫面。

林穎孟 警察

延伸閱讀

李孝利、Jessi發飆大吵 劉在錫尷尬中斷錄影

網友爆料鍾明軒錄影當天退節目通告　原因讓人傻眼

林穎孟否認沒繳勞健保刁難生理假 助理拿證據狠打臉

林穎孟辦公室勞資爭議 北市勞動局受理調解

相關新聞

丁怡銘買牛肉麵道歉打統編　徐巧芯：有政府，會報帳？

行政院發言人丁怡銘上午誤指台北市牛肉麵冠軍用萊牛，引發業者反彈，傍晚訂百份紅燒牛肉麵致歉，卻被發現訂購單上有行政院統編，...

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

無黨籍台北市議員林穎孟最近卻遭助理指控是慣老闆，與助理12月7日準備開勞資調解會，因林在工作群組中質疑她的主任沒有職業道...

皇家牛肉麵店不排除提告 業者：希望蘇院長也來吃

行政院發言人丁怡銘今上午在行政院會後記者會表示，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」採用含萊劑美牛，結果遭業者po出檢驗報告「...

台商盼綠色通道或旅遊泡泡 陸委會：在了解民眾需求

農曆年將近，在陸台商呼籲回台能有防疫綠色通道或「旅遊泡泡」，放寬返國檢疫程序，陸委會12日表示，已請海基會了解在陸民眾於...

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」民進黨籲儘速調查

世界衛生大會（WHA）日前復會卻未邀我國參與，還糟網友發現世界衛生組織（WHO）在臉書粉絲團的WHA直播頁面封鎖「Tai...

貝里斯大選朝野輪替 蔡總統致賀人民聯合黨黨魁

我國友邦貝里斯於當地時間11日完成國會大選，在野黨「人民聯合黨」（People’s United Party, PUP）...

旅遊泡泡何時來？林佳龍：星、越、日本都有交流

新冠肺炎導致國際旅遊業重創，外界關心何時會有「旅遊泡泡」。交通部長林佳龍今天表示，包括新加坡、越南和日本等觀光主管機關都...

蘇貞昌忘了開司改半年報？ 司法院：本來蘇就不用開

立法院司法及法制委員會昨審查司法院2021年度預算，問及「司法改革半年進度報告」何以8個月未開，有媒體以「蘇貞昌又有會忘...

立院13日院會議程未確定 國民黨將繼續杯葛

行政院長蘇貞昌明天將第9度赴立法院提出施政報告並備質詢。國民黨團總召林為洲今天表示，將繼續杯葛；其他黨團則呼籲，希望議事...

紓困工具機業者 政府投30億更新技職校院設備

行政院長蘇貞昌今天表示，工具機、機械業者加入口罩國家隊，但他們也受到疫情影響，因此，政府投入30億元，更新各技職校院、職...

蔡總統臉書賀韋德齊連任議長 巧回應世衛封殺台灣爭議

捷克參議院上月初改選（總席次的三分之一），八月底訪台的韋德齊（Miloš Vystrčil）順利連任參議院議長，其所屬的...

高雄市建議修財劃法 中央應全額補助法定社福支出

許多縣市要求中央修改財政收支劃分法的聲音從未中斷，高雄市政府雖認為中央正在推動前瞻基礎建設、長照、少子女化對策及因應新冠...

熱門新聞

我國主動開放美豬？孫大千：民進黨坦誠回答這兩個問題

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

孫大千：蔡英文開放萊豬談不了BTA、FTA 就是賣台

新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

影／丁怡銘：造成業者困擾深感抱歉 牛肉符合標準都安全

萊豬進口媒體換照 韓國瑜嘆：國父所創民主民權何在？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。