美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

無黨籍台北市議員林穎孟最近卻遭助理指控是慣老闆，與助理12月7日準備開勞資調解會，因林在工作群組中質疑她的主任沒有職業道德，昨天下午議會大會結束時，林的主任在6樓持手機錄影，上前追問林穎孟為何質疑他沒有職業道德，林則在議會咆哮「你一直在跟蹤我」、「警衛都看到了」並揚言報警，驚動議會。

林的研究室主任表示，因林穎孟在工作群組內，指控他及另一位主任沒有職業道德，但未說明原因，他與另一位主任趁著昨天議會大會，林進辦公室的機會，上前希望追問林穎孟為何要指控他們沒職業道德。至於，為何用手機拍攝林，他說，因林穎孟當時指控他跟蹤，為求自保才錄影。

林穎孟表示，當時議會大會結束，她開門進研究室，這2位主任就圍堵她，其中1人還罵她，她接著想去跑行程，但其中1人說她沒有行程，她感覺很可怕，想開門出去，但卻被持手機錄影不斷跟拍，她覺得受威脅，有求助議會警察，並有錄音檔和錄影監視畫面。