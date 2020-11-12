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皇家牛肉麵店不排除提告 業者：希望蘇院長也來吃

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭張睿廷／新北即時報導
「皇家傳承」牛肉麵店總經理陳家斌(左)及副總經理陳宏銘(右)接受媒體訪問。記者吳亮賢／攝影
「皇家傳承」牛肉麵店總經理陳家斌(左)及副總經理陳宏銘(右)接受媒體訪問。記者吳亮賢／攝影

行政院發言人丁怡銘今上午在行政院會後記者會表示，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」採用含萊劑美牛，結果遭業者po出檢驗報告「零檢出」打臉，業者受訪時表示「不排除提告」。丁怡銘今傍晚至店內致歉後，業者說，接受道歉，不過希望行政院能進一步對外澄清，解除民眾疑慮，否則受影響的將是整個產業，另希望蘇院長有空時也可以來店內吃碗牛肉麵。

今傍晚6點10分，新北市前市長朱立倫前往「皇家傳承」板橋新海路總店力挺店家，由總經理陳家斌接待，丁怡銘則於同一時間前往重慶路老店致歉，由副總經理陳宏銘及創辦人陳世楨代表接受。

陳家斌指出，願意接受道歉，因大家都是為民生安全努力，牛肉麵雖然只是一個小吃，但代表台灣軟實力，甚至曾被國際看見，希望不要因為此事影響整個產業。

陳宏銘也表示願意接受道歉，但重點是希望政院進一步對外澄清，解除民眾疑慮，他也坦言，今天因行政院對外發布的訊息，造成訂單減少三分之二，甚至接到不少民眾來電謾罵，希望透過行政院解釋，讓消費者不要再有誤會。至於是否希望行政院長蘇貞昌來吃麵？陳宏銘說，當然希望蘇院長有空時可以來。

陳宏銘透露，有跟律師在討論如何處理後續事宜，不排除走法律途徑。

行政院 丁怡銘

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