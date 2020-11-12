WHO臉書封鎖「Taiwan can help」民進黨籲儘速調查
世界衛生大會（WHA）日前復會卻未邀我國參與，還糟網友發現世界衛生組織（WHO）在臉書粉絲團的WHA直播頁面封鎖「Taiwan can help」等支持台灣的留言，引發軒然大波。民進黨發言人簡舒培今天表示，WHO應儘速調查官方臉書發生什麼事，以免被扣上限制言論自由的帽子。
簡舒培指出，這次WHA復會，世界各國上千位國會議員連署支持台灣參與WHA，再度證明世界許多國家和他們的人民，除了中國之外，都是肯定認同台灣這個國家，絕對可以幫助全世界的醫療防疫。
簡舒培表示，即便WHO官方臉書出現把台灣設為敏感詞的狀況，也完全防堵不了台灣人的創意，有網友利用特殊文字、注音等符號來規避臉書的審查，民進黨執政縣市首長也紛紛響應表示「Taiwan can help」，更有國外網友一同加入響應支持台灣，再一次向國際社會展現台灣是全球醫療防疫不可或缺的一分子。
簡舒培強調，台灣的防疫舉世有目共賭，有寶貴的醫療經驗能與全世界共享，但國際衛生組織卻因政治因素，忘記了健康人權是普世價值，排除台灣參與WHO任何會議，讓台灣的醫療衛生能量無法幫助國際社會，恐是全世界的重大損失。
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