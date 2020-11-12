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旅遊泡泡何時來？林佳龍：星、越、日本都有交流

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

新冠肺炎導致國際旅遊業重創，外界關心何時會有「旅遊泡泡」。交通部長林佳龍今天表示，包括新加坡、越南和日本等觀光主管機關都有交流，政府的態度也歡迎各國提案，我方會提出可行的方案，但一切仍要配合防疫狀況，以指揮中心同意為前提。

林佳龍今天出席台灣智庫舉辦的「人民眼中的李登輝」民調記者會，被問到旅遊泡泡，他受訪時指出，談是一直都有在談，新加坡也表達希望能來台灣拜會，他也很樂意，來聽聽看對方的主張是什麼。他也強調，「我們都要做超前部署，做這個時間判斷，因為涉及到國際疫情的情形及疫苗研發的進展，還有各國防疫的能量。」

至於春節孝親專案旅遊補助，林佳龍表示，「紓困3.0」的第四季預算，希望能夠讓整個觀光產業「有事做、有錢賺」，因此將孝親與疏運結合。

根據規畫，春節孝親專案規定對象限定55歲以上，每房補助新台幣1500元，每人可使用3次補助。林佳龍說，春節期間很多人都往中南部走、會塞車，這波孝親專案希望在北部年輕人邀請在中南部的父母或長輩到台北過年，與原來南下返鄉車潮逆向，可以達到疏運的效果，孩子們也不用準備年夜飯，在飯店即可享用。可讓長輩們到北部過年、孩子可以比較輕鬆，創造雙贏。

林佳龍 孝親 春節

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