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批丁怡銘毀損牛肉麵業者商譽 民眾黨：有政府 會抹黑

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨批評行政院根本是「有政府，會抹黑」。圖／民眾黨提供
民眾黨批評行政院根本是「有政府，會抹黑」。圖／民眾黨提供

台北市長柯文哲今天為了萊豬爭議出席行政院會，會後行政院發言人丁怡銘指稱，今年台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊克多巴胺美牛，證明符合國際標準就不會有安全問題。民眾黨稍早發出聲明表示，本來只知道行政院是「有政府，會做圖」，沒想到現在加碼進化為「有政府、會抹黑」，在未經查證的情況下散播「假新聞」毀損牛肉麵業者商譽，低劣的手法令人遺憾，也呼籲監察院介入調查。

民眾黨指出，該家牛肉麵業者負責任地標示產地，卻被行政院使用國家機器霸凌，踐踏業者的聲望來達到民進黨的政治目的，且業者自行送檢的報告也證實未檢出萊克多巴胺，行政院踐踏商譽的做法，已經變成抹黑。

民眾黨批評，執政黨這次為了讓萊豬闖關進口，做圖開刀的對象竟然換成了一般老百姓，而且在未經查證的情況下散播假新聞毀損牛肉麵業者商譽，低劣的手法令人遺憾。

民眾黨表示，柯文哲與民眾黨所共同在乎的，就是人民的選擇權，所以務實的主張「源頭管理、明白標示」，就是希望消費者在購買肉品、再製品，甚至是熟食的情況下，可以清楚分辨哪些是萊豬、哪些不是。

行政院 民眾黨 萊豬

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