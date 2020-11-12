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萊劑美牛風波！丁怡銘道歉後直奔店家 掏3.9萬元訂百份牛肉麵

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馬英九嗆行政院：從院長到發言人都在騙人民

聯合報 / 記者劉宛琳/即時報導

針對行政院發言人丁怡銘表示，「出示牛肉麵節冠軍得主食材採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分」。前總統馬英九辦公室表示，丁怡銘連對業者道歉都要扭曲事實，從行政院長到發言人，一再顛倒黑白，行政院說的話還能信嗎？

馬辦指出，美國牛肉曾因狂牛症關係禁止輸台，直到2006年2月、蘇貞昌第一次擔任行政院長時，美牛再恢復進口，但當時並未檢驗美牛是否含有萊克多巴胺，從2006年萊克多巴胺被公告為禁藥到2011年為止，約有10萬噸含有萊克多巴胺美牛被國人吃掉。也就是說，「國人食用美國牛肉、牛排成為日常生活的一部分」是從蘇貞昌院長任內開始，且當時只「驗豬不驗牛」，完全未對國人健康把關，丁怡銘提開放美牛進口，到底是不清楚蘇貞昌過去的施政，還是在打臉蘇貞昌？

馬辦強調，馬政府於2012年開放含萊克多巴胺美牛進口，並採取「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則，降低健康風險；反觀蘇貞昌2006年開放美牛後，當時的民進黨政府卻對美牛放水不檢驗。馬辦質疑，丁怡銘連對牛肉麵業者道歉，都不忘扭曲事實、顛倒黑白，從院長到發言人，行政院說的話還能信嗎？

馬辦表示，馬英九從上任前到卸任後，自始至終反對開放含萊克多巴胺的美豬進口，不像民進黨反反覆覆、前後不一。敬告行政院不要再凡事牽拖馬政府，尤其不要一再「騙完神明騙人民」。

美牛 行政院 萊克多巴胺

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