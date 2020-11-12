司法院：行政院長並未參與發表司改半年報

司法院今天指出，歷次司改半年報，由司法院長許宗力（或秘書長代理）、行政院政務委員羅秉成及法務部長蔡清祥（或政次代理）主持，以記者會方式發表，行政院長並未參與。

立法院司法及法制委員會昨天審查110年度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，中國時報以「蘇貞昌又有會忘了開？藍委：司改半年報8個月未開」為標題做相關報導。

司法院下午發布新聞稿表示，「司法改革半年進度報告」是司法改革國是會議後，由相關機關於每半年，以記者會的形式，對外說明司法改革進度的報告，至今已完成5次的半年報。

司法院指出，歷次發表的司改半年報，都是先經司法院及行政院等各相關部門，共同彙整書面資料編輯成冊，再擇期由司法院長許宗力（或秘書長代理）、行政院政務委員羅秉成及法務部長蔡清祥（或政務次長代理）共同主持，以記者會形式對外說明，行政院長並未參與。

由於司改半年報的呈現方式，著重在將兩院過去半年的司改成果再做一次綜整說明，司法院表示，說明內容與先前針對剛完成的司改成果對外說明的內容多所重覆，對於講求報導效率性、新穎性的媒體而言，並無新聞性而不受關注。因此，兩院檢討司改半年報的功效後，認為有調整報告形式的必要，將會在近期提出說明。

司法院指出，為了讓全國人民可以立即檢視司改成效，兩院自民國107年5月起已設置「司法改革進度追蹤資訊平台」，就司改國是會議各項決議落實的進度，均上網公開，供民眾隨時查閱，資訊獲取十分便利。