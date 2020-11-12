高雄市建議修財劃法 中央應全額補助法定社福支出
許多縣市要求中央修改財政收支劃分法的聲音從未中斷，高雄市政府雖認為中央正在推動前瞻基礎建設、長照、少子女化對策及因應新冠肺炎疫情採取紓困措施等重大政策，需龐大經費因應，目前可能壓縮修法空間，今天向議會報告有關修改財劃法問題時，仍盼中央日後提高稅源的提撥比例，擴大中央統籌分配稅款規模，將重工業造成外部重大負擔納入分配指標，並全額補助法定社福支出。
高雄市財政局長陳勇勝表示，目前中央統籌分配稅款分配辦法，營利事業營業額占50%、人口20%、土地面積20%、財政能力10%，高雄市110年獲得的統籌款全國排第三，為310.09億元，次於台北市、新北市。
在財劃法修法之前，高雄市建議先修改中央統籌分配稅款分配辦法，調整直轄市普通統籌分配權數營業額30%、土地面積30%、人口數30%、財政能力10%，以縮小財政分配落差。
對於財劃法修正，高雄市建議中央如要修法，要提高營業稅、所得稅或貨物稅等稅源的提撥比例，擴大中央統籌分配稅款規模，並將重工業造成外部重大負擔，納入分配指標，並且全額補助法定社福支出。
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