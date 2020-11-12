影／馮世寬訪高榮上演秒脫西裝 醫護瘋狂尖叫

退輔會主委馮世寬日前出席高雄榮總醫師節慶祝活動，走進高榮大門時，受到醫護人員列隊熱烈歡迎，由於日前他為維護退輔會形象，不惜在立法院與立委衝突，「秒脫西裝」的俐落身手，被外界形容為十分霸氣。面對歡迎行列，他特別「還原現場」秀了一手脫西裝，讓醫護們尖叫。

馮世寬與國民黨立委鄭天財日前在立法院爆發肢體衝突，馮世寬不到兩秒就脫去西裝外套，欲上前「迎敵」，引發討論。馮世寬說，他過去當國防部長時，誰要是對國軍戰鬥部隊做出羞辱，自己一定反擊，雖然現在換了服務單位，但昨天也是同樣道理；至於為何脫外套如此快速，馮說，他是運動員。

北中南榮總近日陸續舉辦「109年國軍退徐役官兵輔導委員會醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨榮總醫師節慶祝大會」，馮世寬陸續親自參加，他本月九日下出席高雄榮總相關表揚活動，受到醫護們的熱烈歡迎。