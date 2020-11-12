台鐵斷軌案懲處出爐 最高層級到局長 最重記過一次

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，輿論譁然，調查報告上周四指出台鐵涉及四缺失，懲處報告則今天出爐。交通部說，除了台鐵局長張政源自請處分，核予記過一次，另還有懲處台鐵8人，最重處分也是記過一次。

台鐵斷軌事件引發安全疑慮，雖未發生事故，但林佳龍限期調查及懲處。台鐵今向交通部提交懲處建議，張政源自請處分，而副局長、工務處正副長、段長、站長及養路主任等主管分別記過及申誡。至於「吹哨者」道班及調度所領班等基層，雖未如實填報略有疏失，但考量察覺軌道異狀、即時防止事故有功，功過相抵後不予懲處。林佳龍裁以「獎由下起、懲自上先」等指示，全案將由人事單位移請考績會及考成會審理。

交通部說，台鐵斷軌事件於11月5日提報行政調查報告後，今提出懲處建議名單，其中懲處八人，包括副局長（督導不周申誡1次）、工務處長（督導不周申誡2次）、工務處副處長（督導不周申誡1次）、工務段長（督導不周記過1次）、工務段養路主任（未向上級報告亦未追蹤處理，申誡1次）、台中工務段監工（處置不當申誡2次）、台中工務段主任（督導不周申誡1次）、成功站值班站長（違反通報要點立即通報，申誡1次）。

至於「吹哨者」成功道班領班、調度所領班，交通部說則考量功過相抵、不予懲處。另獎勵及時察覺有異狀並主動通報者，調度總所調度員（嘉獎1次）、司機員（通報有功，嘉獎1次提昇為記功1次）。

林佳龍指示，基於「獎由下起、懲自上先」原則，層級越高之主管應負起更多責任。自請處分的張政源，考量未能督導所屬落實軌道養護、抽換，應負「對屬員疏於督導考核」之責，交通部依「交通事業鐵路人員獎懲標準表」相關規定，核予記過1次之處分。而基層同仁及時察覺軌道異狀，雖在通報程序有所疏漏，但其功過應一併考量。

林佳龍也強調，今年年5月19日成功站路段發生斷軌後，10月28日在永康路段同樣發生斷軌事件，顯見軌道養護作業由上到下存在系統性問題，請台鐵局深切檢討，並全力配合運安會調查，如有新事實發現，滾動檢討行政懲處範圍。

另為協助台鐵落實鐵道安全改善，林佳龍指示成立「交通部臺鐵軌道安全督導小組」，目前已由三位次長偕同專家學者分別赴台鐵七個工務段，完成軌道養護之督導考核，並鼓勵現場基層同仁，提振士氣。