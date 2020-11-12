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友邦貝里斯順利完成國會選舉 我政府表示祝賀

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，貝里斯在當地時間11日舉行國會大選，在野黨「人民聯合黨」（People’s United Party, PUP）勝選，由黨魁布里仙紐（John Briceño）出任總理並將組成新政府，我駐貝里斯大使陳立國已在選後第一時間向布里仙紐表達我國政府誠摯賀忱並轉致蔡英文總統親署賀函。

外交部表示，貝國這次未受新冠肺炎疫情及艾塔颶風水患的影響，順利舉行國會大選，過程平和，貝國政府及人民堅持並積極推動民主的精神令人敬佩。

外交部表示，這次勝選的「人民聯合黨」之前在1989年9月贏得大選執政後，即在當年10月與我國建交，開啟台貝長久以來友好緊密的合作關係，貝國也在國際場域堅定支持台灣。

外交部表示，去年台貝建交30周年，雙方進一步開啟經貿、航空及司法互助等三領域合作及對話，並在今年完成簽署「經濟合作協定」、「航空服務協定」及「刑事司法互助條約」，深化兩國友好夥伴關係及邦誼，未來兩國政府也將持續加強合作。

外交部 司法 貝里斯

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