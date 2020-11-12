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【重磅快評】川普不只綁架共和黨 也綁架了民進黨政府

聯合報 / 主筆室
蔡英文在民進黨中常會上叫中常委們不要再賭川普的翻盤機率了。圖／本報資料照片
蔡英文在民進黨中常會上叫中常委們不要再賭川普的翻盤機率了。圖／本報資料照片

美國總統大選，拜登終於勝出，但川普不願認輸，更拒絕啟動政權交接程序，國務卿龐培歐還說美國將順利過渡到「第二任川普政府」；尷尬的拜登感覺，整個共和黨都被川普綁架了。

但是，尷尬的恐怕不只拜登，還有台灣；被川普綁架的也不只美國的共和黨，還有台灣的民進黨政府。

龐培歐宣布，「美台經濟繁榮夥伴對話」本月20日將在華府登場；蔡英文總統也表示，這不僅象徵台美關係的進步，也證明我們的「國際盃」不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。

蔡政府把「美國盃」當成全部的「國際盃」，不足為奇；但與一個只剩兩個月任期的政府認真進行對話，會不會淪為紙上談兵，則尚待觀察。

不過，日本首相菅義偉已經和拜登電話熱線，並且確認釣魚台列嶼屬於美日安保條約適用對象；蔡英文則似乎還只有那則祝賀拜登當選美國下任總統的推文，然後回頭馬上以「現在進行式」，陪著龐培歐用行動證明美國正在向「第二任川普政府」順利過渡。

台灣的確有點尷尬，但蔡政府卻似乎很樂於被川普綁架。

龐培歐說，國務院次卿柯拉克將「領導這項對話」。而台灣方面除由經濟部次長陳正祺率團赴美參與對話外，行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠以及國發會等相關部會官員，都將在台北透過視訊同步討論。所以，這將是一場由美國國務院次卿領導蔡政府近半內閣首長的對話。

至於蔡英文稱這場對話將是台灣產業界的機會，但對話的對象是美國國務院，而未見美國貿易代表署，所以產業界最關切的台美貿易投資架構協定（TIFA）和雙邊貿易協定（BTA）等實質議題，都不在對話議程上。

台灣必須持續致力提升台美關係，這應該是朝野共識。但由美國國務院主導的這項對話，基本上仍然是川普政府「印太戰略」布局中的一環，以抗中為目標，重組供應鏈。問題是，川普的抗中戰略安排，拜登會繼承多少？川普政府在下台前作成的決定，拜登政府會承認多少？

繼續向川普表態效忠的龐培歐聲稱，已經收到「全球國家致電」，他沒說明有哪些國家。蔡英文在民進黨中常會上叫中常委們不要再賭川普的翻盤機率了；也許新的雞排賭局應該是，龐培歐收到的「全球國家致電」中，有沒有台灣？

川普 拜登 龐培歐

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