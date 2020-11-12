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WHO臉書Taiwan can help遭鎖 黃偉哲：沒人可讓台灣被消失

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
WHO臉書留言「Taiwan can help」遭鎖，台南市長黃偉哲表示，沒人可讓台灣被消失。記者鄭維真／攝影
WHO臉書留言「Taiwan can help」遭鎖，台南市長黃偉哲表示，沒人可讓台灣被消失。記者鄭維真／攝影

台灣今年未獲邀參與世界衛生大會WHA，兩友邦替我執言時被消音、切畫面，連網友都無法打「Taiwan can help」留言，台南市長黃偉哲表示，面對如此粗暴的打壓，「我們更要站出來為台灣發聲」，並在臉書呼籲大家到世界衛生組織WHO臉書留言「ⓉⒶⒾⓌⒶⓃ ​ ⒸⒶⓃ ​ ⒽⒺⓁⓅ ！」

黃偉哲表示，世界衛生組織WHO透過臉書，讓所有收看WHA線上會議直播，想在臉書留言「TAIWAN CAN HELP」都失敗，面對如此粗暴的打壓，我們更要站出來為台灣發聲。

他說，台南的友誼城市日本山形市議會更曾表達對台灣的支持，連署通過支持台灣以觀察員身分參與WHO年度大會的意見書，台灣在防疫期間不吝捐贈口罩幫助各國，現在卻想讓「台灣」在國際消失，「我們要告訴全世界，Taiwan Can Help，沒有人可以讓台灣被消失」。

WHO 黃偉哲

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