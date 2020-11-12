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蔡正元：孫中山對台灣人的意義只剩「中山北路走七遍」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委蔡正元。本報資料照片
前立委蔡正元。本報資料照片

今天是國父孫中山誕辰紀念日，前立委蔡正元在臉書感嘆，台灣人忙著去中國化，教科書也不談孫中山，孫中山對台灣人的意義可能只剩「中山北路走七遍」。蔡還附註說，「中山北路走七遍」是歌手江蕙的台語歌曲。

蔡正元表示，孫中山的銅像在台南公園被推倒、破壞、丟棄，這個公園本來叫「中山公園」，但台獨（指民進黨）當家後改成紀念一個日本人的名字，這個日本人也是二二八事件台南民兵頭子，叫做「坂井德章公園」。

蔡正元說，孫中山畢生搞革命，但大多時運不濟而失敗，履敗履戰卻老是策略失誤，窮一輩子沒有掌握到權力，雖被尊稱為「中華民國國父」，卻只是沒權沒勢的空架子。孫中山真正影響中國的功業是創建黃埔軍校，有了黃埔軍校的師生和軍隊，中國才結束軍閥統治的混亂時代，開始有了民族主義的軍隊，分布在各個政治勢力，起了抵抗日本侵略的作用。

孫中山 日本 蔡正元

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