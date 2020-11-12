快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板 外交使節、永居外國人約1.3萬人能領三倍券

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
政院拍板！外交使節、永居外國人約1.3萬人都能領三倍券。本報資料照片
政院拍板！外交使節、永居外國人約1.3萬人都能領三倍券。本報資料照片

振興三倍券使用期限將到年底為止，預估紙本券尚有剩餘，行政院蘇貞昌今在院會中裁示，為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，新增振興三倍券的領用對象，凡持有效永久居留證、外交官員證者於11月16日起均得領取三倍券，預估近1萬3千多人受益。

經濟部今赴行政院會報告「振興三倍券新增發放對象報告」，截至11月11日止，領取紙本券者近2118萬人，數位綁定約180萬人，領取紙本及數位綁定近2300萬人，已近9成7國人領用。

不過紙本券共印製2200萬分，行政院這次新增三倍券發放對象，其中持有效永久居留證者，為連續在台居住滿5年、或具有特殊貢獻人士、或屬高端專業人才、或為無私奉獻服務台灣人民的神職人員等，對台灣對這塊土地有深厚的感情及認同感。

另持外交官員證者，係考量台灣外交處境艱難，為讓三倍券「溫暖」的原則，擴及在台的外交使節等，感受台灣的溫暖及人情味，加深對台的認同感及增進外交情誼，列為三倍券新增的發放對象。

自11月16日起可於全國各地郵局領取紙本三倍券或綁定數位工具；持外交部官員證者，將由外交部統一協助發放。

蘇貞昌會中也說明這次擴大發放的原因，原來是國發會主委龔明鑫日前在院會提議是否對在台外籍人士發放三倍券，經秘書長李孟諺多次邀集相關部會研商，確認可行，這次在感恩節、聖誕節前夕發放，以此表達對這兩類族群的感謝，也邀請其共同參與今年最重要的刺激消費政策。

蘇貞昌也提醒，請經濟部立即修訂三倍券發放辦法，內政部也要確認所增加之可領取名單，相關發放、領用的程序，都請相關部會、中華郵政公司全力配合，務必讓這項美意能夠做到最好。

行政院 蘇貞昌 外交部

延伸閱讀

柯文哲親戰蘇貞昌提萊豬四大建議 「讓人們有選擇權」

高市萊劑零檢出 藍委說蘇貞昌8年前就要地方更嚴格把關

杯葛遭批豬都煩死了 藍委嗆蘇貞昌：民眾覺得你更煩！

蘇揆說勿享受防疫又罵政府 藍委：自我感覺良好到自戀

相關新聞

政院拍板 外交使節、永居外國人約1.3萬人能領三倍券

振興三倍券使用期限將到年底為止，預估紙本券尚有剩餘，行政院長蘇貞昌今在院會中裁示，為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台...

【重磅快評】陳建仁先前痛批WHO 此刻遭WHA拒絕不意外

世衛組織〈WHO〉是全球公衛協調平台，每年五月的世衛大會〈WHA〉則是WHO最高權力機構，今年受新冠疫情影響，延後到十一...

韋伯韜宣布參選國民黨主席 馬英九、江啟臣問：誰？

台酒公司前董事長、中信金融管理學院教授韋伯韜今天上午宣布將參選國民黨下屆黨主席，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九上午出席「...

影／回應別再親中 馬英九：親中華民國有什麼不對

日前行政院長蘇貞昌要前總統馬英九別老是一直想著「馬習會」甚至希望促成「蔡習會」等，要馬前總統「該醒醒了」，馬英九則是否認...

蔡正元：孫中山對台灣人的意義只剩「中山北路走七遍」

今天是國父孫中山誕辰紀念日，前立委蔡正元在臉書感嘆，台灣人忙著去中國化，教科書也不談孫中山，孫中山對台灣人的意義可能只剩...

影／行政院前主計長韋伯韜宣布參選下屆中國國民黨主席

行政院前主計長韋伯韜上午在台北市長官邸舉行記者會，表示要發揮數字管理專長，發揮鋼鐵黨人精神，振臂而起，拋磚引玉，參選下屆...

WHO臉書Taiwan can help遭封鎖 網友創意反擊

台灣今年再度未獲邀參與世界衛生大會（WHA），今天世界衛生組織（WHO）更遭網友揭發，在臉書粉絲團的WHA直播頁面封鎖T...

國父誕辰紀念日 韓國瑜嘆：高官還明白五權分立真諦嗎

今天是國父孫中山先生誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜今發臉書說，國父曾說民權主義第一決定者為民主。但如今台灣從一例一休、年...

第一槍！韋伯韜參選國民黨主席 承諾當選後不參選公職

台酒公司前董事長、中信金融管理學院教授韋伯韜今天上午宣布將參選國民黨下屆黨主席。他發出聲明表示，自己歷任國民黨小組長、區...

萊豬進口媒體換照 韓國瑜嘆：國父所創民主民權何在？

今天是國父孫中山誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，孫中山說，「余之民權主義，第一決定者為民主」，但今時今日的台灣...

U值媒／誰的人權？評立委陳柏維快閃人權委員會

社會上的每個人，都有表達自己意見的權利，也都能尊重他人發言的權利，這叫做基本人權。在台灣，最可貴的是不同政黨都能表達自己的政治立場，同時也能藉此吸引選民投票，進而得到為人民發聲的代議士席次。然而，陳柏維立委一席「認為國民黨不該參加這個委員會」的言論並快閃離開，卻讓社會大眾對其言論下的「人權」，有了新一種的認知及了解。（延伸閱讀：影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加）

陳水扁感慨：曾幾何時 台灣社會變成民主只剩一言堂

前總統陳水扁今天在臉書貼文，感慨曾幾何時台灣社會變成「民主不容許有不同的聲音」、「民主不再是人人有言論自由」、「民主不能...

熱門新聞

新冠疫苗搶先打！我臨床試驗即起開放登記 五類人不適合

我國主動開放美豬？孫大千：民進黨坦誠回答這兩個問題

新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

明年元旦叩關！萊豬有三大管理漏洞 資深稽查員揭造假手腳

伙房兵遭精簡 立委披露九個軍事部門近期險斷炊

綠中常委分析美大選後續可能情況 蔡總統：不要再賭了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。