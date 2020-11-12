政院拍板 外交使節、永居外國人約1.3萬人能領三倍券

振興三倍券使用期限將到年底為止，預估紙本券尚有剩餘，行政院長蘇貞昌今在院會中裁示，為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，新增振興三倍券的領用對象，凡持有效永久居留證、外交官員證者於11月16日起均得領取三倍券，預估近1萬3千多人受益。

經濟部今赴行政院會報告「振興三倍券新增發放對象報告」，截至11月11日止，領取紙本券者近2118萬人，數位綁定約180萬人，領取紙本及數位綁定近2300萬人，已近9成7國人領用。

不過紙本券共印製2200萬分，行政院這次新增三倍券發放對象，其中持有效永久居留證者，為連續在台居住滿5年、或具有特殊貢獻人士、或屬高端專業人才、或為無私奉獻服務台灣人民的神職人員等，對台灣對這塊土地有深厚的感情及認同感。

另持外交官員證者，係考量台灣外交處境艱難，為讓三倍券「溫暖」的原則，擴及在台的外交使節等，感受台灣的溫暖及人情味，加深對台的認同感及增進外交情誼，列為三倍券新增的發放對象。

自11月16日起可於全國各地郵局領取紙本三倍券或綁定數位工具；持外交部官員證者，將由外交部統一協助發放。

蘇貞昌會中也說明這次擴大發放的原因，原來是國發會主委龔明鑫日前在院會提議是否對在台外籍人士發放三倍券，經秘書長李孟諺多次邀集相關部會研商，確認可行，這次在感恩節、聖誕節前夕發放，以此表達對這兩類族群的感謝，也邀請其共同參與今年最重要的刺激消費政策。

蘇貞昌也提醒，請經濟部立即修訂三倍券發放辦法，內政部也要確認所增加之可領取名單，相關發放、領用的程序，都請相關部會、中華郵政公司全力配合，務必讓這項美意能夠做到最好。