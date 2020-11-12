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【重磅快評】陳建仁先前痛批WHO 此刻遭WHA拒絕不意外

聯合報 / 主筆室
三月疫情猛爆時，陳建仁曾多次推文或受訪時痛批WHO，指其「成事不足、敗事有餘」。圖為他上月出席公共衛生聯合年會暨學術研討會細數台灣防疫成功的原因。圖／本報資料照片
三月疫情猛爆時，陳建仁曾多次推文或受訪時痛批WHO，指其「成事不足、敗事有餘」。圖為他上月出席公共衛生聯合年會暨學術研討會細數台灣防疫成功的原因。圖／本報資料照片

世衛組織〈WHO〉是全球公衛協調平台，每年五月的世衛大會〈WHA〉則是WHO最高權力機構，今年受新冠疫情影響，延後到十一月以視訊方式復會六天，但第二天會議時台灣即「撞牆」，大會禁止討論觀察員問題，台灣等於提前打包回家。

第二天會議原本十餘個友台國家要接力發言，聲援台灣能以觀察員身份受邀出席WHA，但第二位才剛發言就遭到卡掉畫面，會議主席並明言不希望再有不在議程的觀察員話題發言，於是台灣既沒希望加入WHO，也沒機會以觀察員身份參與WHA。照今年局面看來，往後想參與更難。

今年以不堪局面收場其實並不冤枉，甚至有些咎由自取。三月疫情猛爆時，陳建仁多次推文或受訪時痛批WHO，指其「成事不足、敗事有餘」，批評WHO秘書長譚德塞專業能力不夠；不但三不五時重批，甚且疾言厲色；加上當時美國猛批WHO，台灣成了打WHO的重砲手，氣得譚德塞開記者會痛罵台灣三分鐘，蔡總統強硬回嗆讓局面更僵。

陳建仁當時可能沒想過他的身份是「中華民國副總統」，那些嚴厲的批評WHO難道不認為是中華民國對WHO不友善的態度？陳建仁應也沒想過會重提加入WHO，以及還有想受邀出席WHA的念頭？前面痛快淋漓的罵WHO，之後卻低聲下氣表達參與相關全球公衛活動的意願，這豈不顯得矯情？國家副元首不計後果的恣意發言，後遺症要台灣承擔，未免思慮欠周。

再者，綠營真的想參加WHA貢獻防疫心得嗎？恐怕綠營支持者都說不準。二〇〇九年國民黨執政時葉金川是衛生署長，率團首度以觀察員身份赴日內瓦出席WHA，當時綠營人士竟衝進WHA羞辱葉金川，指他「賣台…」，這當然不是公衛語言，不折不扣的政治攻詰。

陳建仁副總統卸任後回到中研院，偶而仍以公衛大老、院士、騎士等高貴身份發表防疫意見，此刻屬言論自由，不再有「中華民國副總統」特定身份的限制，只是不知他是否察覺卸任前重批WHO影響有多大？不難預見之後台灣的國際處境有很多苦頭吃。

WHO WHA 陳建仁

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