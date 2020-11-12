第一槍！韋伯韜參選國民黨主席 承諾當選後不參選公職

台酒公司前董事長、中信金融管理學院教授韋伯韜今天上午宣布將參選國民黨下屆黨主席。他發出聲明表示，自己歷任國民黨小組長、區常委、市委、中委、中常委，要發揮鋼鐵黨人精神，拋磚引玉參選下屆國民黨主席，承諾當選後不參與任何公職選舉，要化小愛為大愛，讓國民黨做得更好、更對得起選民、並對過去的執政缺漏致歉。

韋伯韜表示，身為黨員就有義務為黨奉獻，他經歷台灣輝煌時代，希望不要讓國民黨從加護病房到拔管，不要讓國民黨變票房毒藥，要讓國民黨站起來。他也坦言，國民黨做錯的地方必須道歉，否則得不到年輕人支持；現在台灣只有一種聲音，「國民黨是明燈，沒國民黨會少一隻腳」。

韋伯韜參選全文：

我本深居新店，養兒育女，教書營生，不求聞達。不料世局變遷，苟全性命竟成奢望，子女教養困難重重，台灣居然兵凶戰危，烽火燃眉，經濟低迷，百業蕭條，社會不安，遊民遍地，人口衰退，死比生多，70年來中華民國軍民努力經營，眼看毀於一旦。原因來自執政黨刻意樹敵、橫挑強鄰，在野黨虛弱無力、拿香跟拜。政府但知粉飾太平，人民對於當前危機，其實了然於胸，惟如驚弓之鳥，滿懷悲憤，太平日久已不知如何自處，如何儲糧備戰，惶惶然不可終日。

台灣美麗寶島，人民勤奮善良，理應風調雨順，國泰民安，曾經是世界經濟奇蹟的國度，哪堪兵連禍結，民窮財盡，溫飽頓成問題？是以須有仁人志士，化悲憤為力量，登高一呼，喚醒民眾，改弦易轍，撥亂反正，護憲強國，保境安民，敬老尊賢，用壯育青，令兩岸和平，全球交友，經濟繁榮，穩定均富，社會和諧，終結少子，文化燦爛，知書達禮，給人民希望，讓人民的聲音出得來。一切都為家人好，一切都為台灣好，台灣好了兩岸自然好，世界和平繁榮才有希望。

我韋伯韜，自幼在台灣土地孕養，受到完整教育，畢業於台中忠孝國小、台中一中、清華大學，留美碩博士，通過考試，進入政府部門，從事國家主計工作20多年，其中7年擔任統計局長，參與並見證台灣的黃金歲月，這7年的經濟成長率是12、13、8、9、6、8、8，每人GDP從4千美元成長至9千美元，這時1991年的每人GDP是大陸353美元的26倍，而台灣GDP1843億美元，是大陸4092億美元的45%。

擔任主計長期間，奮力達成空前的連續兩年預算賸餘，厚植國力，為8.2兆的6年國建，立下雄厚財政基礎，亞洲金融風暴期間，鄰近各國哀鴻遍野，禍延後代，成長轉負，匯率腰斬，台灣繼香港、韓國之後，成為金融巨鱷狙擊對象，內閣在農曆年不停會議，推出特別預算，守住新台幣匯率33.5，經濟成長率4.2%，華爾街日報譽為「亞洲最後屹立不搖的燈塔」。歷史巨災921震災期間，立即依日本關西地震規模，編列特別預算，撫慰災民，重建災區，成效大家有目共睹。公餘擔任大學教職，指導了碩、博士25名，學術論文45篇，專書13本，熟習數字管理，對於台灣人、地、事、物、帳，優劣長短，瞭如指掌。

現在，我要發揮數字管理專長，發揮54年黨齡、歷任小組長、區常委、市委、中委、中常委的鋼鐵黨人精神，決定振臂而起，拋磚引玉，參選下屆中國國民黨主席，就是要化小愛為大愛，幼吾幼以及人之幼，不獨親其親，不獨子其子，不忍台灣烽火連天，要讓國民黨做得更好、更對得起選民、並對過去的執政缺漏致歉，要讓台灣人民在寶島安居樂業、睡覺安穩，希望大家支持。