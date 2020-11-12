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萊豬進口媒體換照 韓國瑜嘆：國父所創民主民權何在？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
今天是國父誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書感慨發文。圖／取自韓國瑜臉書
今天是國父誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書感慨發文。圖／取自韓國瑜臉書

今天是國父孫中山誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，孫中山說，「余之民權主義，第一決定者為民主」，但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目，此謂民主？民眾權利何在？

韓國瑜說，每一年的元旦、國慶、和國父誕辰，他都不由地反思沉想，此時此日的我們是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命、是否不負孫中山的半生奔走與殷殷期囑？孫中山創立三民主義與五權憲法，但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目，此謂民主？民眾權利何在？

韓國瑜表示，而依照五權分立所設置的「五院」--行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官大人們，是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？ 似乎，現在沒有幾人在乎。

韓國瑜說，就像今天，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日；而很多人雖然當著中華民國的官、卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福，以忠於國，為眾服務」的精神。紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記這一個世紀在追求的理想和抱負。

美豬 美牛

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